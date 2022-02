Ein Altomünsterer Bierbrauer mit bewegter Geschichte

Teilen

Braumeister Wilhelm Wiedemann vor einer Halben. © Christian Chymyn

Seit 100 Jahren betreibt die Familie Wiedemann den Kapplerbräu in Altomünster. Die Geschichte des Bräu reicht jedoch viel weiter zurück.

Altomünster – Sie sehen es als ihre Berufung an, Menschen glücklich zu machen: mit Bier, Gastfreundschaft und gutem Essen. Seit 100 Jahren ist die Familie Wiedemann im Besitz der Brauerei Kappler und des dazugehörigen Brauereigasthofs in Altomünster. Die Wiedemanns sind wohl das Paradebeispiel eines Familienunternehmens, das seinen Ursprung vor genau einem Jahrhundert hatte.

Damals, am 22. Februar 1922, heiratet Wilhelm Wiedemann, ein Braumeister vom Engelbräu in Tannhausen, die Brauerstochter Therese Stanglmaier aus Altomünster und die Geschichte der Wiedemanns nimmt ihren Lauf. Besagter Wilhelm Wiedemann war der Großvater des heutigen Seniorchefs, der denselben Namen wie sein Opa trägt.

Bierbrauer in Altomünster in vierter Generation

Der 66-jährige Willi Wiedemann übernahm die Brauerei 2002, nach dem Tod seines Vaters Hans und führt das Unternehmen heute wiederum mit seinen Söhnen Hans, Anton und Max in dritter beziehungsweise vierter Generation.

Familie Wiedemann in dritter und vierter Generation betreibt heute Brauerei, Gasthof und Hotel. Von links: Hans, Seniorchef Willi, Anton und Max Wiedemann. © Christian Chymyn

Die ganze Geschichte des Kapplerbräus geht aber noch viel weiter als 100 Jahre zurück. Nämlich genau 451 Jahre bis ins Jahr 1561, als Braumeister Johann Schmidt erstmals Bier am Ort braut. 80 Jahre später erwirbt der Bierbrauer Anton Hörmann das Anwesen und führt fortan die Brauerei. Zu Ehren seines Sohnes Simon, seinerzeit bedeutendster Prior des Klosters in Altomünster, wird seit 1999 das „Pater Simon Pils“ gebraut.

100 Jahre Familie Wiedemann 1922: Wilhelm Wiedemann heiratet Therese Wiedemann, geborene Stangelmaier vom Kapplerbräu; 1922: Umstellung der Brauerei von Dampfbetrieb auf Elektromotor mit sieben PS; 1930: Große Renovierung der Gaststätte zur 1200-Jahrfeier von Altomünster; 1938: Eröffnung des Bräustüberls am Vogelgarten bei den Bierkellern (heute Brauerei); 1939: Bierpreis für eine Gassenhalbe: 35 Pfennig; 1940: Ausschank von Dünnbier während der Kriegsjahre; 1953: Bau des Wirtshauses Kapplerhof in München; 1954: Bierpreis im Gasthof: 50 Pfennig pro Halbe Bier; 1965: Erstes Volksfest in Altomünster, Preis für eine Mass: zwei Mark; 1969: Umstellung von Holz- auf Kunststoffbierträger; 1983: Turbulenter Volksfestauftakt: Zum Volksfestumzug scheuten die Brauereipferde mit dem Bierwagen, das Gespann ging durch, und die Bierfässer landeten im Marktbrunnen. Mit Verspätung wurde der erste Banzen Bier angezapft; 2002: Übernahme der Klosterbrauerei Markt Indersdorf; 2009: Große Renovierung von Brauereigasthof und Hotel; 2012: Erster Preis beim European Beerstar für Kapplerbräu Export Hell; 2021: Beim Kapplerbräu wird seit 460 Jahren Bier gebraut; 2022: 100 Jahre Familie Wiedemann beim Kapplerbräu.

Ab 1671 ist dann Johann Kappler Eigentümer der Braustätte. Er erbaut 1707 den Gasthof und die Brauerei neu und ist auch heute noch Namenspatron der Altomünsterer Privatbrauerei. 1718 bis 1882 wechselt das Anwesen noch einige Male seine Besitzer. Schließlich heiratet Witwe Anna Lusteck den Braumeister Johann Stangelmaier aus Unterneuhausen – hiermit beginnt quasi die Familiengeschichte der Wiedemanns.

Denn 1922 heiratet dann besagter Diplom-Braumeister Wilhelm Wiedemann die Tochter Therese Stangelmaier. „Es war damals wohl bitter nötig, dass wieder ein Bräu da war“, sagt Willi Wiedemann heute über die Einheirat seines Großvaters. Sein Opa habe wichtige Modernisierungen, wie die Umstellung von Dampfbetrieb auf Elektromotor, durchgeführt und die Kappler-Brauerei wieder auf Vordermann gebracht. „Man hat unserer Familie nachgesagt, sehr sparsam zu sein, das liegt wohl an der schwäbischen Herkunft“, berichtet Willi Wiedemann und schmunzelt dabei.

Fast 20 Jahre bevor er die Brauerei übernahm, eröffnete er zusammen mit seiner Frau Irmgard und seiner Schwester Ella das Pilspub „Bierdeckel“ im ehemaligen Pferdestall des Kappler-Anwesens. Ein Treffpunkt der über viele Jahre in den umliegenden Landkreisen bekannt war. Heute, fast 40 Jahre später, haben seine drei Söhne das Pub wiedereröffnet: als Klub – Klub mit „K“, wie Kappler eben.

Beginn der Ära Wiedemann: Hochzeit von Wilhelm Wiedemann und Therese Stangelmaier am 22. Februar 1922. © Christian Chymyn

Für Willi Wiedemann ist es ein großes Glück, dass seine drei Söhne 2009 in den Betrieb eingestiegen sind. Sie ziehen gemeinsam an einem Strang und präsentieren in der Öffentlichkeit den Familienbetrieb. Sohn Hans (39) kümmert sich als Braumeister um die Brauerei, Anton (36) ist ausgebildeter Veranstaltungskaufmann und betreibt den Gasthof mit Hotel, während sich der Jüngste, Max (33), als Küchenchef um das Wohl der Gäste kümmert.

2009 haben die Wiedemanns den in die Jahre gekommenen Brauereigasthof und die Gästezimmer aufwändig restauriert. Seit dieser Zeit ist der Betrieb wieder fest in Familienhand. „Es ist schön zu sehen, wie die Wirtshauskultur bei jungen Menschen wieder auflebt“, erzählt Anton Wiedemann. „Wenn wir über uns drei Brüder reden, dürfen wir aber unseren René nicht vergessen“, sagt Anton. Er meint damit René Schnotz.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.

Der 42-Jährige ist seit fast 20 Jahren Braumeister beim Kappler-Bräu. „Es war ein Glücksgriff, dass wir ihn damals eingestellt haben“, sagt Willi Wiedemann. Welch hervorragende Qualität das Kappler-Bier hat, zeigt der Gewinn des „European Beerstars“ (größter europäischer Bierwettbewerb) 2012 in der Kategorie Export Hell.

„Wenn mein Vater das alles noch erlebt hätte, er würde aus dem Wirtshaus nicht mehr heimgehen. Er hätte sich hier ein Zimmer genommen“, so Seniorchef Willi Wiedemann, dessen Enkelkinder bereits in den Startlöchern stehen und vielleicht dafür sorgen, dass der Bräu vom Kappler auch in 100 Jahren noch den Namen Wiedemann trägt.