Ein zweitägiges Großereignis: Barockfest in Altomünster

War bei der Auftaktveranstaltung am Sonntag mit vielen Zuhörern gefüllt sein: die 250 Jahre alte Pfarrkirche St. Alto und St. Birgitta. © Gisela Huber

Es wird der Höhepunkt eines ganzen Festjahres in Altomünster: Das Barockfest zum 250. Weihetag der Kirche St. Alto und zum 650. Todestag der heiligen Birgitta nimmt immer mehr Gestalt an.

Altomünster – In der ersten Jahreshälfte stand die Heilige Birgitta im Mittelpunkt: mit dem viel beachteten Theaterstück „Prophetin am Scheideweg“ und zwei bestens besuchten Erlebnistagen im seit 2017 geschlossenen Kloster.

Jetzt widmet sich die Marktgemeinde mehr dem Kirchenbauer Johann Michael Fischer mit einem Barockfest vom 30. September bis 1. Oktober. Über 50 Vereine und Organisationen beteiligen sich an diesem Großereignis, das ähnlich wie das Barockfest „350 Jahre Brauerzunft“ im Jahr 2009 zu einem bunten Spektakel werden dürfte. Mit dabei sind auch die ungarische Partnergemeinde Nagyvenyim sowie Vertreter aus Tscherms in Südtirol. Hier befindet sich das Weingut Biedermannhof, das bis 1637 Wein an das Birgittenkloster lieferte.

Barockfest in Altomünster

Mit großer Hingabe und Liebe zum Detail arbeiten der zehnköpfige Festausschuss und alle Beteiligten seit Monaten an diesem zweitägigen Barockfest mit stilechten Kostümen, die zum Teil sogar in Kursen der Vhs selbst genäht wurden. Seit Wochen studiert Tanzmeister Hubert Eisenreich zudem mit Gemeinderäten und anderen Akteuren Barocktänze ein, die auf der Hauptbühne am Marktplatz vorgeführt werden. Neben dem Gaukler- und Händlertreiben von der Bahnhofstraße bis zum Klostergelände werden noch zwei weitere Bühnen aufgebaut: die Naturbühne am Kapplerbäusaal und die Sängerbühne im Altohof, wo es jeweils an beiden Tagen Programm für Alt und Jung und selbstverständlich Kulinarik jeder Art gibt.

Ein zweitägiges Großereignis in Altomüster

Beide Tage werden eingeleitet von Festumzügen. Alle Mitwirkenden kleiden sich dabei „stilecht“ in barocke Kostüme: die „hohen Herrschaften“, die Spielleute (unter anderem eine 30-köpfige Trommlergruppe) und Handwerker. Einen ersten Eindruck vermittelt das Festplakat, das mittlerweile überall zu sehen ist. Markteröffnung ist am Samstag, 30. September, um 13 Uhr. Am Sonntag, 1. Oktober, geht dem historischen Markttreiben ein ökumenischer Gottesdienst voraus, zelebriert von Pater Nobert J. Rasim und Pfarrer Harald Baude. Sperrstunde am ersten Tag ist erst gegen 1 Uhr nachts. An beiden Tagen werden zudem Führungen durch Kirche, Kloster und das Brauereimuseum angeboten.

Flyer mit Programm und Lageplan gibt es im Infobüro der Gemeinde, sind auf der Homepage einzusehen, liegen in Geschäften aus und sind an den Markttagen auch an den Eingängen zum Ortskern zu haben. Der Eintritt für beide Tage kostet 5 Euro. Kinder unter von 1,40 Metern dürfen das Fest kostenlos besuchen.

Parkplätze sowie Rad-Parkplätze können ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden. Ein Erinnerungs- und Präsentpaket mit Bier, Wein, Broschüren und Flaschenöffner ist für 19,90 Euro im Informationsbüro und im Klosterladen erhältlich.

Sabine Schäfer