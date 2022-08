75 Jahre Unabhängigkeit: Delegation aus Altomünster feiert mit Nagyvenyim

Eine bunt gemischte Delegation aus Altomünster feierte mit der ungarischen Partnergemeinde. © Kulturreferentin

Altomünster/Nagyvenyim – Eine bunt gemischte Delegation aus Altomünster war vor kurzem unterwegs, um in der ungarischen Partnergemeinde „75 Jahre unabhängiges Nagyvenyim“ zu feiern.

Außer Bürgermeister Michael Reiter und seinem Stellvertreter Hubert Güntner, seines Zeichens Vorsitzender des Partnerschaftskomitees, hatten noch einige andere Gemeinderatsmitglieder teilgenommen, Mitglieder verschiedener Vereine, interessierte Bürger sowie der Musikverein Altomünster, der immer wieder für fröhliche Einlagen sorgte. Der Jüngste im Bus war 14 Jahre alt, der älteste um die 80, so Kulturreferentin Suanne Köhler, die sich im Nachgang ganz begeistert von der Fahrt zeigte. „Wir haben uns alle super verstanden“, so Köhler.

Pünktlich um 6 Uhr war Abfahrt an der Schule Altomünster. Wenige Stunden später passierte dann aber ein Missgeschick: Ein Reifen am Bus platzte und musste ersetzt werden. Der Musikverein überbrückte die Zwangspause hier schon mit Musik. Später als erwartet kamen die Altomünsterer daher in Nagyvenyim an und wurden herzlich empfangen.

Kaum aus dem Bus ausgestiegen, gab es zu essen und zu trinken und noch bevor die Gäste an ihre Gastfamilien verteilt wurden, hatten sie sich die wichtigsten Vokabeln des Wochenendes schon eingeprägt: „Kleiner Schnaps gefällig?“ und „Zum Wohl“. Obwohl einige Übersetzer vor Ort und im Bus dabei waren, „haben wir uns mit Händen und Füßen oder auf Englisch verständigt und das klappte ganz gut“, erzählt Susanne Köhler. Eine der Übersetzerinnen war Eva Schury, die lange in Altomünster gelebt hat. Sie hatte zudem bei der Organisation des Besuchs geholfen.

Seit 30 Jahren ist Altomünster verbandelt mit Nagyvenyim. Die Ungarn hatten sich für das spezielle Wochenende einiges einfallen lassen: So gab es für die Altomünsterer am ersten Tag nicht nur eine Führung in Budapest. „Wer wollte, konnte auch in einem Heißluftballon 150 Meter über der herrlichen Donau-Stadt fliegen und die Aussicht genießen“, schwärmt Susanne Köhler. Nach einem Mittagessen im Millenium-Haus spazierte die große Gruppe durch den Stadtpark zum Haus der Musik und zum Ethnologischem Museum.

Ganz überwältigt von den Eindrücken, verbrachten die Gäste aus Bayern den Abend mit ihren Gastfamilien alle zusammen in einem großen Zelt in Nagyvenyim, wo es Abendessen gab. Hier trat auch eine Volkstanzgruppe auf. Im weiteren Verlauf konnte man weiterziehen zu einem Straßenball mit Livemusik, ab 23 Uhr gab es ein Konzert der Musikgruppe Cha-meleon.

Geschenkübergabe mit Hubert Güntner, Bürgermeisterin von Nagyvenyim Katalin Vargáné Kaiser und Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter (v.l.). © Kulturreferentin

Der eigentliche Höhepunkt der Besuchstage aber war am zweiten Tag mit dem Unabhängigkeitsfest des Ortes. In einem Festzug, angeführt vom Musikverein Altomünster, ging es zu einer Sonder-Gemeinderatssitzung im Kulturhaus von Nagyvenyim. Bei diesem Festakt „75 Jahre Nagyvenyim“ hielten sowohl die Bürgermeisterin von Nagyvenyim, Katalin Vargáné Kaiser[, als auch Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter und zweiter Bürgermeister Hubert Güntner Festreden. Reiter und Güntner übergaben anschließend eine Tafel mit dem Wappen der Partnerstadt und dem Zusatz „Altomünster gratuliert“.

Auch Ehrungen fanden an diesem Vormittag statt. Ein Highlight war zudem ein Film über Nagyvenyim mit deutschen Untertiteln. Wer wollte, konnte sich schließlich noch die Ausstellung der verstorbenen Künstlerin Kim Corbisier ansehen. Großen Spaß machte Ungarn und Bayern ein Dorffest im Park mit Unterhaltungsprogramm. Dabei war der Musikverein Altomünster Teil des Programms mit einem tollen Auftritt. Das Abendessen fand mit den Gastfamilien im Festzelt statt, wo es bis Mitternacht ein buntes Programm gab.

Die Heimreise stand am nächsten Tag an. Mit etwas Wehmut auf beiden Seiten, aber mit der Gewissheit, dass man sich bald wiedersieht. Denn die Partnerschaft, so Susanne Köhler, „ist nicht nur ein offizieller Akt, sondern wird von vielen Gemeindemitgliedern gelebt. Im Verlauf der Jahrzehnte haben sich auch persönliche Freundschaften zwischen den Menschen entwickelt.“