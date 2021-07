Eine gute Verbindung geschaffen

Mittelschüler aus Aoltomünster freuen sich über Integrationspreis für ihr Mitfahrbankerl

Die Idee war super: Mittelschüler aus Altomünster haben zwei „Mitfahrbankerl“ gebaut und aufgestellt. Jetzt gab‘s dafür sogar einen Preis.

Altomünster – Riesengroß war die Freude bei den Schülern der 9a und 9b der Altomünsterer Mittelschule, als sie erfahren haben, dass sie für die Idee, Gestaltung und Ausführung ihre zwei „Mitfahrbankerln“ mit dem Integrationspreis des Landkreises Dachau ausgezeichnet werden.

Schon vor zwei Jahren war der Helferkreis Asyl, der mit Irmgard Seitz und Andrea Blaser vertreten war, an die Schule mit der Bitte herangetreten, ob denn die Schüler in ihrem Werkunterricht nicht einmal etwas Praktisches für die Allgemeinheit herstellen könnten. Gerne whaben die Klassenlehrer Susanne Tausche und Martin Pongratz diesem Vorhaben zugestimmt. Allerdings kam dann Corona dazwischen, sodass erst im Frühjahr 2020 an mehreren Projekttagen diese Aufgabe in Angriff genommen werden konnte. So entstanden die Mitfahrbankerl am Bahnhof und in Schmarnzell, um dort vor allem den Asylbewerbern eine Mitnahmemöglichkeit nach Altomünster und zurückzugeben. Besonders erfreut waren die Schüler, dass einige Flüchtlinge von dort mithalfen, diese mobile Alternative entstehen zulassen.

Jetzt kamen an Ort und Stelle die Schüler und Lehrkräfte zusammen, um feierlich den ausgelobten Integrationspreis mit Pokal und einem Preisgeld über 500 Euro in Empfang zu nehmen. Die Sprecherin des Integrationsbeirats im Landkreis Dachau, Hale Even-Khaki, durfte die Übergabe stellvertretend an die beiden Schüler Alina Schmidt und Lukas Hefele vornehmen. Sie sei erstaunt über die vielen Bewerbungen gewesen, die heuer eingegangen waren. Der Beirat hatte sich die Mühe gemacht, alle Projekte persönlich kennenzulernen. Er war überrascht, wie vielfältig die Projekte waren und wie viel Herzblut in sie gesteckt worden war.

Even-Khaki: „Euch ist es gelungen, etwas zu schaffen, das für die Menschen aller Generationen, unterschiedlicher Herkunft und Religion gut ist, das die Möglichkeit bietet, mittendrin statt nur dabei zu sein!“

Die stellvertretende Landrätin und Initiatorin der Integrationsberatung, Marese Hoffmann, war hellauf begeistert von der Arbeit der Schüler. Sie hätten es verstanden, eine wichtige Idee gut umzusetzen. Peter Schadl, Mitglied der Integrationsberatung, sagte, das Mitfahrbankerl sei ein großer Segen und könne in vielfacher Hinsicht eine gute Verbindung schaffen – nicht zuletzt zu den Bewohner der Unterkunft.

Konrektorin Susanne Tausche bekräftigte, dass es viel Spaß gemacht habe, die beiden Mitfahrbankerl zu bauen und aufzustellen. Sie empfand es daher auch als große Ehre, dass nicht nur die Bankerl etwas geworden seien, sondern die Schüler dafür auch noch mit dem Integrationspreis des Landkreises ausgezeichnet wurden.

Das Schlusswort dieser kleinen Feierstunde am Bahnhofsbankerl hatte die Ideengeberin und Gemeinderätin Marianne Kerle. Ihr sei es unheimlich wichtig sei, die Leute wieder zusammenzubringen; dazu könnte so ein Mitfahrbankerl ein guter Anstoß sein. „Packt’s richtig o und macht’s guad weiter und knüpft’s vor allem viele Kontakte“, das gab sie den Jugendlichen mit auf den Weg.

Gisela Huber