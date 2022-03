Eine Million Euro für Lüftung

Der Schulverband Altomünster hat seinen Haushalt 2022 verabschiedet. Es geht um Millionen. © dpa

Der Schulverband Altomünster nimmt einen Millionenkredit auf: Er hat sich entschlossen, für die Klassenzimmer RLT-Geräte anzuschaffen.

Altomünster – Zwei große Themen prägen den Haushalt 2022 des Schulverbands Altomünster. Er wurde von Kämmerin Andrea Niedermayr in der Schulverbandsversammlung vorgestellt und einmütig abgesegnet.

Im Vermögenshaushalt mit 1,84 Millionen Euro schlägt allein schon der Einbau des Aufzugs im Zentraltreppenhaus der Grund- und Mittelschule mit 600 000 Euro zu Buche. Beschlossen wurde die Maßnahme im November 2020 im Zuge des Vorhabens, die Schule nach und nach barrierefrei zu machen.

Der Aufzug ist der wesentlichste Bestandteil und wird zu 50 Prozent von der Regierung gefördert. Erklärtes Ziel ist es, den Aufzug spätestens zum Herbst erstellt zu haben. „Die Arbeiten können sich aber leider nicht nur in den Ferien abspielen“, so Geschäftsleiter Christian Richter.

Zu unvermeidbaren Beeinträchtigungen wird es zudem wegen des Einbaus der sogenannten RLT-Geräte kommen – Einrichtungen zum Lüften und Klimatisieren von Räumen, was die Altomünsterer in Zeiten der Pandemie als Mittel der Wahl ansehen. Im Gegensatz zu Luftfiltern werden Frischluftanlagen problemlos dezentral in die Oberlichte der Fenster eingebaut und heizen bei Bedarf die einströmende Luft auch wieder auf.

Für deren Kauf nimmt die Gemeinde einen Kredit von einer Million Euro auf, was den Schuldenstand von 1,86 Millionen Euro auf 2,7 Millionen Euro hochschnellen lässt. Getilgt werden 142 000 Euro. Andrea Niedermayr erwartet eine staatliche Förderung für die Anlagen in Höhe von etwa 500 000 Euro – wohl aber nicht in diesem Jahr.

Nächste Woche wollen Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter, der Gemeindechef von Hilgertshausen-Tandern, Dr. Markus Hertlein, der Altomünsterer Geschäftsleiter und der Techniker im Marktbauamt, Matthias Krimmer, sich das System in einer Schule bei Landshut ansehen „und vor allem anhören“, so Christian Richter.

Der Verwaltungshaushalt schließt mit 2,34 Millionen Euro. Durch Tariferhöhungen und Zulagen sind hier auch heuer die Personalkosten angestiegen – und zwar im Laufe von zwei Haushaltsjahren um etwa 20 000 Euro. Sie liegen nun bei 170 400 Euro. In den Vermögenshaushalt wandern aber immer noch 426 000 Euro (Vorjahr 407 000 Euro).

Einen leichten Aufwärtstrend gibt es bei den Schülerzahlen in der Mittelschule: 144 waren es im vergangenen Schuljahr, 158 sind es heuer (37 aus Hilgertshausen-Tandern), bei einer Gesamtschülerzahl von 449 (Vorjahr 443). Die Schulverbandsumlage beträgt 3052 Euro.

SABINE SCHÄFER