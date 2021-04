Eines Denkmals wieder würdig

Fesiger-Anwesen in Altomünster restauriert – Erste Erwähnung im Jahr 1408

Altomünster – Klein, aber fein: So präsentiert sich jetzt das frisch renovierte Fesiger-Anwesen aus dem Jahr 1662 in der Pipinsrieder Straße in Altomünster. Nach fünfjähriger Bauzeit ist das „Altertum“, dessen erste urkundliche Erwähnung aus dem Jahre 1408 stammt, jetzt fertig und konnte vor kurzem auch schon bezogen werden.