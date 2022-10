Endlich ein neuer evangelischer Pfarrer - Kirchengemeinde freut sich über Amtseinführung von Harald Baude

Teilen

Regionalbischof Axel Piper (rechts) nahm die Einführung von Pfarrer Harald Bude vor. © Huber

Altomünster – Es war ein großer Festtag für die Evangelische Kirchengemeinde Aichach-Altomünster, denn nach einjähriger Vakanz konnte mit Harald Baude endlich ein neuer erster Pfarrer ordiniert werden. Regionalbischof Axel Piper nahm die Einführung vor, die von vielen Freunden und Gläubigen unter freiem Himmel auf der Wiese des evangelischen Gemeindezentrums in Altomünster begleitet wurde.

Voran ging ein schöner Einzug der Ehrengäste, Vertreter des öffentlichen Lebens sowie der Diakone, Pfarrer der Umgebung, Bischof Axel Piper und natürlich Pfarrer Harald Baude selbst. Die Teilnehmer bewegten sich zum unteren Teil des Gemeindezentrums hin, um schließlich auf dem schön geschmückten Balkon Platz zu nehmen. Sie alle wurden herzlich von Pfarrerin Gabriele Buchholz aus Aichach begrüßt, die sich auch freute über Vertreter aus der Heimatgemeinde des Geistlichen, die „Fangemeinde“ aus Bobingen, die Angehörigen und natürlich seine künftigen „Schäfchen“ aus Aichach und Altomünster.

„Seid fröhlich, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet“

Mit dem Bibelwort „Seid fröhlich, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet“ umfasste Bischof Axel Piper alles, was er dem jungen Geistlichen mit gab und wünschte „ein bisschen mehr Hoffnung dazu“. Er zeigte sich zuversichtlich: „Denn Du übernimmst hier eine Kirchengemeinde, die von Deinem Vorgänger in gutem Zustand hinterlassen wurde.“

Sicherlich herrsche nicht immer eitler Sonnenschein, manches werde auch einen langen Atem brauchen, doch mit beharrlichem Gebet werde es klappen. Der Bischof wünschte Baude gute eine Kondition in den verschiedensten Krisen – wie jetzt Corona oder der Klimakrise – und dass er immer wieder in der Hoffnung Kraft schöpfen könne. In seinem Ordinationsgespräch ermunterte der Bischof seinen Schützling, auch den Mut zu haben, Neues auszuprobieren, andere Wege zu gehen, als die eingefahrenen und keine Angst vor Umwegen zu haben. „Auch Dein Glaube hat sich verändert, und er wird sich weiter ändern, so, wie die Liebe Christi die Welt auch grundlegend verändert hat.“

Bischof wünscht „Gottes Segen“

Bischof Piper wünschte Harald Baude Gottes Segen für all sein Wirken, was dieser mit einem kräftigen „Ja, ich will mit Gottes Hilfe“ versprach und sich bereit erklärte, sein Amt als Pfarrer dieser Gemeinde mit aller Sorgfalt auszufüllen. Mit der Ordinationsurkunde, die von Dekanin Dr. Doris Sperber-Hartmann verlesen wurde, der Handauflegung durch Bischof Piper und durch alle anwesenden Pfarrer sowie der Ernennungsurkunde von Landesbischof Dr. Bedford-Strom wurde also Harald Baude zum neuen Pfarrer der weitläufigen Kirchengemeinde von Aichach-Altomünster offiziell eingesetzt.

Die Dekanin war sichtlich froh, dass diese Kirchengemeinde nun wieder einen Pfarrer hat und dankte Pfarrerin Gabriele Buchholz, dem Kirchenrat und allen Helfern, dass sie das vergangene Jahr so gut überbrückt haben. Sie wünschte ihnen weiterhin ein gutes Zusammenwirken.

Der neue Pfarrer selbst, der 1989 in der Nähe von Regensburg geboren wurde, bezeichnete diesen Sonntag als seinen „großen Tag im Leben“. Und er freute sich darüber, dass er ihn nicht allein begehen musste, sondern dass viele Menschen da waren, die ihn dabei begleiteten. Dabei nannte er besonders seinen Vater, der immer für ihn da gewesen sei, seinen Mentor Pfarrer Peter Lukas, „über den es nie etwas zu schimpfen gab“, wie er schmunzelnd betonte, sondern der ihn in zwei wunderbaren Jahren ausgebildet habe. Baude bedankte sich bei langjährigen Freunden und nicht zuletzt bei der neuen Aichacher Vertrauensfrau Brigitte Häfner, die ihn am Telefon schon gleich so herzlich begrüßt habe. „Ich freue mich schon, dass ich nächsten Sonntag zum ersten Mal mit ihnen allen das Abendmahl feiern darf“, betonte der frisch ernannte Pfarrer und erteilte den Anwesenden allen seinen Segen. Danach stimmten alle in eine kräftiges „Großer Gott, wir loben dich“ ein, so wie sie vorher schon zu den schönen Liedern des Jugendchores mitgesungen hatten. Zum Segen des neuen Pfarrers und den Glückwünschen der verschiedenen Vertreter aus Kirche und Welt setzte allerdings heftiger Regen ein. Die Gläubigen überstanden den Guss mit Humor, freuten sich dann aber doch, dass sie im Anschluss im Inneren des Gotteshauses schöne Gespräche führen konnten, dem neuen Pfarrer persönlich gratulieren konnten und sich an einer Tasse Kaffee und vielen Köstlichkeiten, die von den Mitgliedern der Kirchengemeinde vorbereitet worden waren, laben durften.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.

Gisela Huber