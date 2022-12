Energie aus regenerativen Quellen - Diskussion über Wärmenetze

Initiierte spontan ein Brainstorming: Markus Hagl. Schnell waren mehrere Zettel mit Ideen an der Pinnwand. © sas

Nur ein, aber dafür „ein sehr wichtiger Tagesordnungspunkt“, wie Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter bemerkte, stand auf der Tagesordnung des Gemeindeentwicklungsausschusses (wir haben kurz berichtet). Die Marktgemeinde möchte neben der verstärkten Eigenproduktion von Strom auch ein Wärmenetz mit regenerativen Wärmequellen aufbauen, gekoppelt mit der Speicherung von überschüssiger „Abfallwärme“, und damit den Problemen der Energiewende begegnen.

Altomünster: „Wärmeversorgung aus regenerativen Quellen wird wohl eine der Hauptaufgaben der Kommunen in den nächsten Jahren werden“, mutmaßte der Gemeindechef.

Einige Fragen zu klären

Bevor man in die Entwicklung einsteigt, gelte es aber, einige Fragen zu klären, betonte Michael Reiter: „Können wir das stemmen? Soll es bei Baugebieten eine Anschlusspflicht geben? Gehen wir Kooperationen mit privaten Anbietern ein“, warf Reiter in den Raum. Denn anders als bei Strom- und Gasnetzen gebe es hier keinen „Markt“, sodass bislang dieses Thema der privaten Wirtschaft überlassen worden sei.

Geschäftsleiter Christian Richter fragte ganz konkret: „Soll die Gemeinde hier eine aktive Rolle übernehmen?“ Grundproblem könnte dann sein, dass man ein lokales Monopol schafft, „wenn wir es einem Anbieter gestatten, ein Wohngebiet oder einen ganzen Ortsteil mit einem Nahwärmenetz zu versorgen“, wandte auch Bürgermeister Reiter ein. Ein Anbieterwechsel bei Preiserhöhungen sei dann nur schwer möglich. „Wir wollen schließlich Energie für Bürger, die bezahlbar bleibt.“

Dies sei nur umsetzbar, wenn eine entsprechende Dienstleistung an eine fachkundige externe Stelle vergeben werde. Zur Sprache brachten Richter und Reiter das künftige Kommunalunternehmen, das im Oktober diskutiert wurde. Dieses müsse nicht gewinnorientiert arbeiten. Alles in allem müsse man „das große Ganze sehen“.

Wärmenetze für Straßenzüge und Baugebiete

Wärmenetze sollten nicht nur für einzelne Häuser gebaut werden, sondern eben für Straßenzüge oder Baugebiete. Für das Jahr 2023 ist beispielsweise die Erweiterung des Nahwärmenetzes in Wollomoos und Altomünster geplant. Bestehende Netze gibt es ebenso in Pfaffenhofen, Plixenried und Haag. Man fange natürlich da an, wo der Bedarf am größten ist, waren sich Michael Reiter und Christian Richter einig.

Martina Englmann (CSU) stellte fest: „Sobald man den Bedarf abfragt, weckt man aber auch Begehrlichkeiten.“ Im Laufe der Diskussion taten sich immer mehr Aspekte und Fragen auf, sodass Markus Hagl (FW) schließlich spontan ein Brainstorming – also das Sammeln von Ideen – vorschlug. An einer der Pinnwände konnten die Ausschussmitglieder ihre Ideen, Fragen oder Anregungen anheften. Hagl will nun die Gedankenpunkte ordnen und sortieren. Da der Gemeindeentwicklungsausschuss jedoch nur vorberatend ist, will die Verwaltung in die Gemeinderatsitzung am 31. Januar einen Experte der ESB einladen, der das Thema in allen Facetten erörtert. Dabei wird es auch um Zuschussmöglichkeiten gehen, denn die Planung eines Nahwärmenetzes sowie die Umsetzung wird mit erheblichen Mitteln gefördert.

Sabine Schäfer