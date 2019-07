Tolles Marktfest nach Gewitter und Sturm

Beinahe wäre es dem Regen zum Opfer gefallen. Doch am Ende war das Marktfest in Altomünster doch wieder ein Besuchermagnet.

Altomünster –Das Marktfest gehört alle Jahre zu den sommerlichen Höhepunkten in Altomünster und ist ein Publikumsmagnet auch für den weiten Umkreis. Diesmal aber machte Petrus ein paar Abstriche, denn der gestrige Familiensonntag mit dem Gottesdienst im Freien musste wegen der anhaltenden Regenschauer abgesagt werden.

Am Samstag drehte Petrus nach einem schwülen Tag und einem heftigen Gewitterschauer am frühen Abend doch noch rechtzeitig den Regenhahn zu, so dass das Marktfest später, aber wie immer bis weit in die Nacht hinein, gefeiert werden konnte. Pünktlich ab 20 Uhr waren die regennassen Bänke abgewischt und füllten sich schnell mit Besuchern.

Die Wenigen, die zuvor schon da waren, hatten sich an allen möglichen Stellen untergestellt und überstanden so die nasse Phase. Dann aber ging es rund. Die Bedienungen mussten schwitzen, um alle Wünsche nach Essen und Getränken zu erfüllen.

Die Masskrüge wurden schier ohne Ende mit köstlichem Nass der beiden Brauereien gefüllt. Die Band „Big Pack“ sorgte in bewährter Weise für Musik und so manches Tänzchen am Rande. Wer nach dem offiziellen Ende nicht heim wollte, der bekam an der Bar im Innenhof des Maierbräu noch eingeschenkt.

gh