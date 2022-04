„Es wird natürlich sehr spannend heuer“

Freuen sich auf das Kneipenfestival: Christian Schweiger (l.) und der neue JU-Vorsitzende Dominik Bittner.� © csu

Endlich wieder Kneipenfestival in Altomünster. Hauptorganisator Christian Schweiger verrät, was die Fans erwartet.

Altomünster – Das Altomünsterer Kneipenfestival mit elf Bands findet am Samstag, 23. April, ab 19.30 Uhr in fünf Lokalitäten statt: Barwerk, Pils Pub, Maierbräu, Kapplerbräu und im Rossstall. Der Eintritt kostet 12 Euro (nur Abendkasse). Unterstützt wird die Veranstaltung vom JU-Ortsverband, vom Verein Altobad, Toni Christl und dem Altomünsterer Michael Dorn mit seiner Event-Firma. Wir haben bei Christian Schweiger, dem CSU-Ortsvorsitzenden und Hauptorganisator, nachgefragt, was die Fans erwartet.

Das Kneipenfestival reiht sich heuer wieder ein in das breite Kulturangebot der Marktgemeinde Altomünster. Wie viel Arbeit und Herzblut stecken in der Organisation?

Das „Altogether“ findet ja schon zum 18. Mal statt. Wir von der CSU wissen also mittlerweile ganz gut, auf was man bei der Organisation aufpassen muss. Viele wichtige Personen wie Toni Christl oder Robert Simm kümmern sich schon Jahre um das Festival. Das macht alles viel leichter. Und auch Mitglieder vom Altobad e. V. mit seinem Vorsitzenden Manfred Eichner helfen seit Jahren mit, das Event zu schultern. Nach der langen Pause sind alle on fire. Es hat richtig Spaß gemacht, das Festival vorzubereiten, die Vorfreude ist riesig!

Wer trifft die Auswahl der Bands, und warum genau sind diese Bands am Start?

In diesem Jahr haben sich der neue JU-Vorsitzende Dominik Bittner und ich um die Bands gekümmert. Uns ist vor allem wichtig, dass die Mischung stimmt. Es gibt sicherlich Stamm-Bands, die vom Kneipenfestival nicht wegzudenken sind. Ich denke da zum Beispiel an Boxhead oder Arg Loud. Die Bands sind Garanten für geile Stimmung und sorgen für den Wiedererkennungswert des Festivals. Gerne haben wir auch Local Heroes mit am Start. In diesem Jahr sind das die Punkrock-Band Nesselwolf, die ihre Wurzeln in Pipinsried hat, und auch richtig gute eigene Songs performt. Die Nähe zur Aichacher Musikszene ist auch eine gute Tradition. In diesem Jahr sind To Remain aus Unterbernbach und Mediocore aus Mauerbach an Bord. Cover-Bands wie die Performer aus der Region Fürstenfeldbruck, H.A.T. aus Ingolstadt oder O-Tone aus Friedberg sind für die Leute, die bei einem Festival gern tanzen und laut mitgrölen. Gepflegtes Unplugged-Feeling gibt’s bei Dame Bube Krass – und totaly crazy wird’s bei den Mannish-Boys aus Augsburg. Sollte also für jeden was dabei sein.

Warum sollte man das Kneipenfestival (gerade heuer) besuchen?

Es wird natürlich sehr spannend heuer! Das „Altogether“ ist das erste größere Kneipenfestival seit längerer Zeit. Die Leute sind praktisch ausgehungert. Es gelten auch keine Maskenpflicht und keine sonstigen Corona-Einschränkungen mehr. Zudem ist in Altomünster die Stimmung immer besonders, da alle fünf Locations sich in einem Umkreis von 500 Metern befinden und man auf der Straße und dem Marktplatz viele beschwingte Leute trifft. Es ist praktisch alles angerichtet für unser Motto „Reclaiming freedom“ ! Party on!

Interview: Sabine Schäfer