18-Jähriger schwer verletzt

Schwer verletzt wurde der 18-jährige Fahrer eines Fiat bei einem Unfall am Montagnachmittag. Der 18-Jährige war vermutlich zu schnell unterwegs. Der Wagen überschlug sich.

Altomünster – Am Montag gegen 14.10 Uhr fuhr ein 18- jähriger Fahranfänger aus Altomünster mit einem Fiat von Altomünster in Richtung Tiefenlachen. Kurz nach Weil verlor der junge Mann, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und überschlug sich mit dem Fiat. Die Feuerwehr Altomünster musste den schwerverletzten 18-Jährigen herausschneiden. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Dachau geflogen. Am Fiat, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von ca. 7000 Euro.

mm