Familie Pfaller startet im Maierbräu

Der Brauereigasthof Maierbräu in Altomünster hat neue Pächter: Daniela und Christian Pfaller haben das Traditionshaus übernommen. Schon seit dem vergangenen Wochenende läuft der Betrieb auf Hochtouren.

Altomünster – Die Familie Pfaller ist neuer Pächter des Brauereigasthofes Maierbräu in Altomünster. Innerhalb von zwei Wochen zogen die Pfallers zweifach um: gewerblich und auch privat – da war viel zu tun für die vierköpfige Familie aus Ingolstadt. Doch am 15. August, als der traditionsreiche Brauereigasthof Maierbräu wieder öffnete, war alles an Ort und Stelle.

„Wir waren bis auf den letzten Platz reserviert, mussten sogar Leute weiterschicken“, sagt der neue Wirt Christian Pfaller nach dem ersten Wochenende und rät deshalb für die Zukunft: „Reservierungen für Wochenenden sind ziemlich notwendig.“

Christian und Daniela Pfaller haben seit 2010 eine eigene Catering-Firma. Der 47-jährige gelernte Koch hat mit seiner Frau parallel dazu schon seit fünf Jahren nach einer Gaststätte für sich gesucht – aber so recht wollten sie nichts finden. „Teils zufällig und teils coronabedingt, haben wir uns dann für den historischen Brauereigasthof in Altomünster beworben“, schildert er. Denn der sonst erfolgreichen Catering-Firma, die vor allem Kantinen, Jugendherbergen und geschäftliche Seminare belieferte, brachen wegen des Lockdowns verständlicherweise einige Aufträge weg. Umso erfreuter waren sie, als sie im Mai den Zuschlag für Altomünster bekamen.

Die Schlüsselübergabe für ihre neue Küche und auch für ihr neues Heim im selben Gebäude fand jedoch erst am 1. August statt. So hatte die vierköpfige Familie mit den beiden Söhnen Tarek (14) und Jaydon (10) nur zwei Wochen Zeit, ihr privates und geschäftliches Hab und Gut von Ingolstadt nach Altomünster zu bringen und sich dort einzurichten. Ihre Catering-Firma zog also mit um und bleibt bestehen. Das Catering, die Gaststätte und das dazugehörige Hotel mit modern renovierten, aber auch traditionell bayerischen Zimmern machen zusammen viel Arbeit, weshalb die frischgebackenen Wirtsleute von 14 Angestellten unterstützt werden.

Die Gäste werden nun auf traditionelle bayerische und österreichische Art kulinarisch verwöhnt. Schweine- und Rinderbraten, Kaiserschmarrn, Backhendl, Hütten-Cordon-Bleu, Rindertartar sowie eine Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten stehen beispielsweise auf der Speisekarte. Auch einen Mittagstisch gibt es. „Frisch, saisonal und regional“, nennt Christian Pfaller das Motto und betont: „Wir arbeiten ohne Geschmacksverstärker und unsere Soßen sind alle glutenfrei.“ Die beiden arbeiten auch eng mit Mair’s Backstube und der Metzgerei Baier aus Altomünster zusammen. Am Wochenende sowie feiertags wird es zudem hausgemachte Torten und Kuchen geben. Zum Trinken gibt es natürlich die traditionellen Maierbräu-Biere, die auf demselben Gelände gebraut werden. Zu diesen hat sich der ehemalige Bar und Lounge-Besitzer Pfaller etwas Besonderes einfallen lassen. „Wir bieten Biercocktails an, zum Beispiel einen Aperol-Hell oder einen Weißbier-Hugo“, verrät er.

An der Einrichtung der Traditions-Wirtschaft haben sie übrigens nichts verändert – alles bleibt gewohnt urig und gemütlich. Es gibt auch einen Seminarraum für Firmen, den die Pfallers mit Seminarverpflegung anbieten. Zusätzlich möchten Christian und Daniela Pfaller die Gaststätte mit verschiedenen Veranstaltungen beleben – vom Kabarett bis zum Hoagartn. „Es werden auch Brauereibesichtigungen mit anschließender Brotzeit im Brauereigasthof stattfinden“, verrät Christian Pfaller.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag ab 11 Uhr, am Wochenende sowie feiertags ab 9 Uhr.

Miriam Kohr