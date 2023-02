Erster Pflegestammtisch in Altomünster mit Fragerunde erfährt enormen Zulauf

Das Interesse am ersten Pflegestammtisch war groß. © gh

Der Saal war gut gefüllt, beim ersten Pflegestammtisch in Altomünster. Awo-Leiterin Edeltraud Peter klärt auf und beantwortete Fragen.

Altomünster – In Altomünster haben sich viele interessierte zu einem ersten Pflegestammtisch getroffen. Gemeinderätin Marianne Kerle hatte die Idee zu diesem Treffen. Der Bedarf ist da, das zeigte das gut besuchte Evangelische Gemeindezentrum.

Fragerunde mit Awo-Leiterin beim ersten Pflegestammtisch

Bürgermeister Michael Reiter betonte, dass ihm die Pflege der Mitmenschen ein großes Anliegen ist und deshalb auch von der Gemeinde im Rahmen der Möglichkeiten gefördert werden soll. Reiter war dankbar, dass die Volkshochschule Altomünster zusammen mit dem Markt dieses Thema mit aufgegriffen hat und so ein erster Pflegestammtisch zustande kommen konnte.

Die Gesprächsführung an diesem Nachmittag lag in den erfahrenen Händen von Edeltraud Peter, der Leiterin der Awo in Altomünster. Der Stammtisch wurde zu einer großen Fragerunde, bei der sie fachkundig Auskünfte erteilte. Zunächst sie darauf hin, dass die ersten Schritte bei einem Pflegefall zur Pflegekasse führt.

Pflegestufen, Pflegekasse und Kurzzeitpflege

Sie erklärte auch die einzelnen Pflegestufen, die sehr differenziert je nach körperlichem und geistigem Zustand eingeteilt werden. „Jeder Pflegebedürftige ist anders“, gab sie zu bedenken und wies gleich darauf hin, dass ohne Pflegegrad kaum eine Chance für einen Platz im Pflegeheim besteht.

Auch die Kombileistungen, die bei der Pflege möglich sind, wenn man einen Pflegedienst beansprucht und was an den Dienst bezahlt wird und wie viel die Pflegeperson selbst bekommt, führt sie für die Zuhörer aus. In Anspruch genommen werden kann teilweise auch eine „Verhinderungspflege“, wenn der Pflegende mal nicht kann, die auch als Kurzzeitpflege ausfallen kann oder einfach, wenn die Pflege zuhause nicht mehr möglich ist.

Einen Platz in der Kurzzeitpflege zu bekommen, beurteilt Edeltraud Peter aber zunehmend „sehr schwierig“. Sie erklärte auch, dass von ihrem Pflegedienst kaum mehr hauswirtschaftliche Tätigkeiten übernommen werden können. Allerdings sei es sehr wichtig auf dem Land, dass die zu betreuenden Personen noch zum Einkaufen gefahren werden, wenn dies möglich ist.

Hausnotruf, Wohnberatung und nötige Qualifikationen

Sie stellte aber auch im Gespräch fest, dass für fast alle Tätigkeiten, die ein Familienangehöriger bei einem Pflegefall übernimmt, auch ein entsprechender Kurs zur Qualifikation gemacht werden muss. Hingewiesen wurde auch, dass bei Notfällen der Pflegedienst der Krankenhäuser angesprochen werden sollte. Außerdem thematisierte sie das Thema Hausnotruf. Dieser wird am Arm oder um den Hals getragen wird und gebe „für viele Alleinstehende eine gute Sicherheit“. Peter erklärte zudem, dass es eine Wohnberatung gibt, die für die häusliche Pflege durchaus wertvolle Tipps geben kann.

Nächster Pflegestammtisch am 15. April

Da es weiterhin viel Gesprächsbedarf zu diesem Thema gibt, findet ein weiterer Pflegestammtisch statt. Termin ist am Samstag, 15. April, um 14.30 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum. Zu Gast wird der Kreisvorsitzende des BRK und Landtagsabgeordnete, Bernhard Seidenath, sein.

GISELA HUBER