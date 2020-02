Michael Reiter holt FWG aus Stimmungstief

Sie waren frustriert von der Situation im Gemeinderat, beklagten schlechten Informationsfluss und kritisierten die Geschäftsordnung. Das war noch vor eineinhalb Jahren so. Mittlerweile haben die Freien Wähler ihr Stimmungstief überwunden. Und das hat einen speziellen Grund.

VON GISELA HUBER

Altomünster – Langjährige enge Verbündete der Freien Wähler Altomünster hatten sich mit den neuen Gemeinderatskandidaten vermischt und erwarteten beim traditionellen Jahrestreffen im Kapplerbräu gespannt die Rechenschaftsberichte. Von einem aber war an diesem Abend nichts mehr zu spüren: der Lustlosigkeit, mit der die Vertreter der Freien Wähler vor zwei Jahren zu kämpfen hatten, ganz nach dem Motto: Müssen wir uns das noch antun?

Einige Gemeinderäte waren schlicht unzufrieden mit der Situation insgesamt im Gemeinderat, ohne dabei die gute Zusammenarbeit innerhalb aller Fraktionen schmälern zu wollen. „Nach einem Beschluss wurde auch nie nachtarockt, sondern er ist akzeptiert worden“, war der einmütige Tenor der Gemeinderatsvertreter.

Aber irgendwie war, wie es FWG-Sprecher Hubert Güntner in seinem Bericht nannte, „die Luft raus“ und kaum einer der amtierenden zehn Gemeinderäte – wollte mehr weitermachen. Von mangelndem Informationsfluss war die Rede, von Passivität des Bürgermeisters, wie etwa beim Ausbau der Staatsstraße 2047, eigentlich eine Sache des Freistaats. Allerdings hätten sich die Freien Wähler mehr Druck aus dem Rathaus gewünscht.

An diesem Tiefpunkt sei dann Michael Reiter aufgestanden und habe sich für eine Kandidatur für das Bürgermeisteramt bereit erklärt. „Dann waren wir wieder alle mit im Boot“, meinte Güntner in seinem Rückblick. Er gab allerdings zu, dass es diesmal ungleich schwieriger als vor früheren Wahlen gewesen sei, geeignete Gemeinderatskandidaten zu finden. Doch jetzt sei man stolz darauf, so eine Truppe hinter sich zu haben.

Stolz war auch der Zimmerermeister Michael Reiter. Denn ihm seien die Vielfalt der Gemeinderäte und die Vielfalt der Ortsteile im Gemeinderat wichtig. Er habe sich auf die Fahne geschrieben, ein offener und transparenter Bürgermeister sein zu wollen. In Zukunft möchte er den Wohnungsbau mit moderaten Bau-Ausweisungen auch in den Ortschaften der Gemeinde voranbringen, dabei den zugleich wachsenden Verkehr berücksichtigen und den Ortskern erhalten.

Auch die Energiewende soll angegangen werden, wobei Reiter zugab, dies nicht allein lösen zu können. Es gelte, das Ehrenamt in den Vereinen sowie die Schülerbetreuung hoch zu halten. Gewerbe und Wirtschaft seien ihm wichtig. In diesem Zusammenhang bedauerte Michael Reiter, dass 95 Prozent der gemeindlichen Aufträge nach außen gingen. Und er sah es schließlich auch als Riesenchance, dass ein Naturbad in Zusammenarbeit mit dem Naherholungsverein nun vielleicht doch verwirklicht werden könne.

Nach wie vor aber zeigte sich der FWG-Bürgermeisterkandidat aber unzufrieden mit den Arbeiten am alten Schulhaus. „Hier hat uns das Architekturbüro viele Eier gelegt und keine gute Vorgehensweise aufgezeigt!“ Bedauerlich fand er zudem, „dass die Kommune sich noch nicht aufraffen konnte, selbst bezahlbaren, neuen Wohnraum zu schaffen“.

Fast ein wenig wehmütig wurde es dann, als zweiter Bürgermeister Josef Wiedmann zum letzten Mal einen Bericht über seinen Aufgabenbereich abgab, denn er wird sich nicht wieder zur Wahl stellen. Rund 150 Termine im Jahr habe er im Namen der Gemeinde zu absolvieren gehabt – von Bürgermeistervertretungen über Verbandsversammlungen bis zu Treffen mit den Klärwärtern. „Überall lernt man etwas dazu“, erklärte der allseits als „Fips“ bekannte Vizechef der Gemeinde. Daneben waren vier Vereinsjubiläen zu besuchen, Konzerte aller Kategorien, das Kindermusical, Ausstellungen und nicht zuletzt der Burschenball, wo, wie er lachend betonte, seine Aufgabe als „Nachtbürgermeister“ erst so richtig losgegangen sei. „Und“, so betonte er, „es gibt auch Termine, da geht man einfach hin, weil sich so gehört!“

Sehr am Herzen gelegen sei ihm immer die Schülerbetreuung, denn hier werde eine „klasse Leistung“ für die Kinder erbracht. Zum Schluss dankte er allen, die ihn bei seiner Arbeit im Gemeinderat begleitet und unterstützt haben und wünschte der neuen Truppe viel Erfolg.

Auch die Landratskandidatin der Freien Wähler, Dagmar Wagner, stellte sich der Versammlung vor. Sie versprach eine „Politik mit Charme und Herz, die transparent ist und sich was zutraut“.

Das Schlusswort hielt diesmal überraschend die „Hofbäurin“ Elisabeth Glas, die einmal ganz offiziell einen Dank an FWG-Sprecher Hubert Güntner richten wollte, „für die lange Litanei, die er immer vor den Gemeinderatssitzungen für uns vorbereitet und somit viel Arbeit im Hintergrund leistet“. Für ihn hatte sie eine kleine Wegzehrung mitgebracht. Gleiches hatte sie zudem für die beiden „Ersatzvorbereiter“ Michael Reiter und Fips Wiedmann dabei, denen sie ebenfalls unter viel Applaus der Anwesenden dankte (weitere Beiträge zur Kommunalwahl im Landkreis Dachau finden sie hier).