Freie Wähler wählen ihre Landtags- und Bezirkstagskandidaten: „Nur gemeinsam sind wir stark“

Direktkandidaten und „Co-Piloten“ der Freien Wähler im Landkreis Dachau: Jürgen Schleich, Michaela Steiner, Johann Groß und Ralf Huber (von links). © freie wähler

Freie Wähler im Landkreis Dachau wählen ihre Kandidaten für den Landtag und den Bezirkstag

Altomünster – Die Freien Wähler im Landkreis Dachau haben beim Maierbräu in Altomünster ihre Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahlen am 8. Oktober gewählt (wir berichteten). Johann Groß, Landwirt aus Bergkirchen-Priel, ist der Direktkandidat für den Landtag, Ralf Huber, Bio-Landwirt aus Oberallershausen aus dem Nachbarlandkreis Freising, kandidiert für die Liste. Für den Bezirkstag kandidieren Michaela Steiner aus Karlsfeld als Direktkandidatin sowie Jürgen Schleich aus Dachau als Listenkandidat.

Landtagskandidat Groß sind Bürgernähe und Ehrenamt wichtig

Groß (66) besitzt eine jahrzehntelange Erfahrung der Kommunalpolitik als Gemeinde- und Kreisrat. Seit 2020 bekleidet er das Amt des dritten Bürgermeisters seiner Heimatgemeinde Bergkirchen. „Nur gemeinsam sind wir stark“, ist das Motto des Hobbyfußballers, Bürgernähe leben und das Ehrenamt sind ihm nach eigenen Angaben sehr wichtig. „Das Themenpaket für den Wahlkampf ist noch nicht komplett geschnürt“, so Groß. „In Kürze werden wir gemeinsam unsere Punkte seitens der Freien Wähler öffentlich vorstellen,“ erläutert er. Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, ein klares Nein zur dritten Startbahn, eine rote Karte für die Erbschaftssteuer und natürlich die regionale und nachhaltige Lebensmittelproduktion sind ihm besonders wichtig.

Listenkandidat Huber möchte Menschen mit Praxisbezug im Landtag

Listenkandidat Ralf Huber (56) ist amtierender Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbands. Seine Nominierung ist eine Überraschung. Die Kandidatensuche im Landkreis Dachau für die Freie-Wähler-Liste hatte bisher keinen Erfolg. Der einflussreiche Bauernpräsident von Oberbayern besitzt bereits jetzt gute Kontakte zur Landes- und Kommunalpolitik, auch ohne politisches Mandat. „Wir brauchen im Landtag Menschen mit Praxisbezug, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen“, so Huber. Als Ökobauer sind ihm die Klima- und Umweltthemen sehr wichtig.

Bezirkstagskandidatin Steiner will Museumsforum am MD-Gelände begleiten

Als Direktkandidatin für den Bezirkstag kandidiert Michaela Steiner (51) aus Karlsfeld. Die Vorsitzende der Solidargemeinschaft Dachauer Land und Vorsitzende der Freien Wähler hat langjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik, unter anderem als Kreisrätin. Heimat, Kultur, Brauchtum und Soziales, das sind ihre Themen, die sie politisch im Bezirkstag vorantreiben möchte. Beruflich ist die Bankangestellte für Öffentlichkeitsarbeit und Imagewerbung zuständig. „Ich möchte im Bezirkstag die Entwicklung des Museumsforums am MD-Gelände in Dachau begleiten,“ so die kulturbegeisterte Steiner, die auch die sozial Schwächeren in unserem Bezirk im Blick hat. Sie sagt: „Der Bezirkstag ist das soziales Gewissen Bayerns“.

Listenkandidat Schleich setzt sich gegen Altersarmut ein

Als „Co-Pilot“ steht Steiner Listenkandidat Jürgen Schleich (48) aus Dachau zur Seite. Der Steuerinspektor engagiert sich seit Jahren in der Kommunalpolitik in der Stadt Dachau und ehrenamtlich beim VdK. Seine Themen sind der Kampf gegen die Altersarmut und die Verbesserung der Pflege in der Region sowie das Thema Bildung. „Wichtig ist, dass das Geld dahin kommt, wo es wirklich benötigt wird“, so Schleich. Im Bezirkstag möchte er sich vor allem dem Kampf gegen die Altersarmut, der Verbesserung der Pflege und dem Thema Bildung widmen. dn