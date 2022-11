Bürgerversammlung: Friedhofsgebühren, Gemeinschaftshaus und Fernwärme

Teilen

40 Teilnehmer besuchten die Bürgerversammlung in Unterzeitlbach. Es ging um das Gemeinschaftshaus, Fermwärme und Friedhofsgebühren.

Unterzeitlbach – Mit über 40 Teilnehmern gut besucht war die dritte Bürgerversammlung der Gemeinde Altomünster in Unterzeitlbach.

Die Fragerunde im Wirtshaus am Zeitlbach eröffnete Ingeborg Grießer, die Auskunft darüber wollte, warum sie für ihre 2015 erworbene Grabstelle eine Übergangsgebühr zu zahlen habe.

Bürgermeister Michael Reiter begründete dies mit der neuen Satzung, die im vergangenen Jahr für 2022 bis 2025 neu gefasst wurde. Für kommunale Friedhöfe müsse ebenso kostendeckend gewirtschaftet werden wie beispielsweise beim Abwasser.

Doch wolle man den Bürger nicht übermäßig belasten. Der Gemeinderat Altomünster habe sich daher Ende 2021 auf eine Kostendeckung von 40 Prozent geeinigt. Bisher lag diese bei 20 Prozent – will heißen: Die Hinterbliebenen tragen nun 40 Prozent der Kosten eines Grabes, den Rest muss die Kommune zuschießen. Die Friedhofspflegegebühr entfällt jedoch. Diejenigen, die ihr Grab bereits für eine lange Laufzeit komplett bezahlt haben, müssen aber eine Übergangsgebühr für die Restlaufzeit bezahlen.

Ingeborg Grießer bezweifelte, dass dies alle bezahlen. Sie kenne Fälle, die keinen Bescheid über eine Übergangsgebühr erhalten hätten. Sie selbst habe aber einen bekommen und fand das ungerecht.

Der Gemeindechef wiederum betonte, die Verwaltung habe Bescheide an alle Grabbesitzer versandt – soweit es sich um gemeindliche Friedhöfe handele. Zudem gebe es die Möglichkeit der Ratenzahlung. „Mich treibt mehr um, dass wir auch für die Leichenhäuser neu kalkulieren müssen“, so Reiter. Die Krux: Leichenhäuser würden nicht mehr so häufig wie früher belegt. Waren es früher noch 90 Belegungstage, sind es momentan nur 40. Dies strapaziere das Gemeindesäckel ebenso.

Peter Huber fragte nach, wie es um die Pläne für das Gemeinschaftshaus in Oberzeitllbach steht. Bekanntlich gab es den Wunsch nach einem gemeinsamen Haus, um mehr Platz für die Feuerwehr und die Schützen und um einen Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft zu haben.

„Dazu kann ich momentan nichts öffentlich sagen. Sicher ist aber, dass wir eine Lösung finden und die Feuerwehr nicht auf der Straße stehen wird“, betonte Michael Reiter.

Michael Gail wünschte sich einen Verkehrsspiegel beim Maierbräu – aus Richtung Bahnhof kommend. „Die Ecke ist besonders unübersichtlich“, fand Gail.

Große Hoffnung konnte Reiter hier allerdings nicht machen. „Bei einer Kreisstraße sitzen wir halt nicht am langen Hebel.“ Zudem würde die Polizei Verkehrsspiegel oft mit dem Argument einer trügerischen Sicherheit ablehnen und weil die Spiegel schnell beschlagen.

Michaela Gröppmair wollte schließlich noch wissen, ob für die Ortsteile ein Fernwärmenetz angedacht ist.

Die Gemeinde sei hier gerade mit verschiedenen Ideen beschäftigt, die unter anderem auch einen veränderten Einspeisepunkt betreffen. „Beim Brunnenwiesenweg zum Beispiel werden wir alle Hebel in Bewegung setzen, dass wir die technischen Voraussetzungen schaffen“, so der Bürgermeister.

Sabine Schäfer

600 000 Euro pro Jahr für Straßensanierungen

Für Straßensanierungen nimmt die Gemeinde rund 600 000 Euro pro Jahr in die Hand, erläuterte Bürgermeister Michael Reiter in seinem Bericht. Die Straßensanierung in der Buchenstraße in Oberzeitlbach müsse allerdings noch warten, da nächstes Jahr dort zunächst die Hauptwasserleitung in Angriff genommen wird. In Unterzeitlbach werde der Hauptkanal in der Hauptstraße als Nächstes erneuert – nach Altomünster und der Adelstraße in Hohenzell. Die beiden Kanäle seien noch schlechter. sas