Kiosk nein, Toilette ja

Für Berufspendler, insbesondere aus dem Hinterland, gewinnt der Bahnhof Altomünster zunehmend an Attraktivität. Doch einen Kiosk samt öffentlicher Toilette wird es dort nicht geben.

Altomünster – Eine Zeitung, etwas Süßes oder einen Kaffee zum Mitnehmen: Martina Englmann (CSU) hatte die Idee eines Kiosks ins Spiel gebracht, als das Bahnhofsgebäude in ein Jugendzentrum umgewandelt wurde. Die Verwaltung hat den Vorschlag aufgegriffen und präsentierte dem Gemeinderat Altomünster am Dienstagabend das Modell eines Baukörpers in Holzständerbauweise: fünf mal fünf Meter groß mit einer Verkaufstheke samt Vordach, einer Personaltoilette und einer separaten barrierrefreien öffentlichen Toilette mit eigenem Zugang. Der Kiosk wäre am Ende des S-Bahngleises situiert worden, dort wo immer schon Fahrräder abgestellt wurden. Die Kosten bezifferte Geschäftsleiter Christian Richter mit knapp 100 000 Euro. Die Summe setzt sich zusammen aus 50 000 Euro für den Kiosk an sich, 18 000 Euro für Ver- und Entsorgungsleitungen sowie 30 000 Euro für die Erweiterung der Radabstellanlage um die wegfallenden Abstellplätze.

Hinzu kämen monatliche Reinigungs- und Wartungskosten für das öffentliche WC. Das Angebot einer Reinigungsfirma beläuft sich auf 1400 Euro im Monat.

Christian Richter schlug alternativ vor, nur ein öffentliches WC aufzustellen. Hinsichtlich der Kosten sagte er, dass sich die Toilette kostenmäßig allerdings nie tragen werde, „selbst, wenn wir 50 Cent oder einen Euro Benutzungsgebühr verlangen würden“. Bürgermeister Anton Kerle warb dennoch für das Kombipaket. Ein WC allein mache schon aufgrund der Kosten keinen Sinn. Die Kombilösung haben „einen gewissen Charme“.

Der Geschäftsleiter machte zugleich deutlich, dass man keine „Negativeinrichtung“ schaffen wolle, indem zum Beispiel Alkohol am Kiosk verkauft werde. Von Beginn an müssten „Spielregeln ohne Interpretationsspielraum“ ausgearbeitet und vertraglich fixiert werden. Schon allein wegen der Nähe zum Juz.

Wolfgang Grimm (CSU) hakte bei den Kosten ein. Er betonte, ein öffentliches WC sei wünschenswert. Bei einem Kiosk könne er sich aber nicht vorstellen, einen Betreiber zu finden, der hier etwas erwirtschaftet, selbst wenn die Gemeinde nur eine Minimalmiete verlange. „Was verkauft denn ein solcher Kiosk: Zeitungen, Flachmänner, Zigaretten.“ Und man brauche im Umfeld des Juz keinen, der möglicherweise auch noch Bierbänke aufstellt. Der CSU-Mann sprach zudem von einer Luxusversion, die hier auf dem Tisch liege. Grimms Skepsis teilten auch Josef Wiedmann, Josef Obeser und Michael Reiter (alle Freie Wähler). Reiter erklärte: „Wir sind nicht am Stachus. Ein Kiosk wird sicher nicht optimal laufen.“

Martina Englmann (CSU) schlug vor, über den Gewerbeverein erst einmal herauszufinden, ob es einen Betreiber gäbe. Außerdem merkte sie an, sie habe sich mit „Pendlerkollegen“ ausgetauscht“. „Die besten Kioske, sind die, die ein paar Stehtische haben“, so Englmann. Markus Hagl (Freie Wähler) regte an, erst einmal eine Ausschreibung abzuwarten und Fachleute das Geschäft beurteilen zu lassen.

Am Ende blieb von dem fünfteiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung nicht viel übrig: Nur fünf Gemeinderatsmitglieder gaben einem Kiosk am Bahnhof eine Chance.

Überlegt werden soll allerdings, ein öffentliches WC einzurichten. Dieses soll aber im dritten Bauabschnitt der Park & Ride-Erweiterung (an den Reitwiesen) entstehen, und zwar östlich des Angergrabens.

Das Projekt für die Erweiterung werde vorangetrieben, hatte Bürgermeister Anton Kerle in der Bürgerversammlung Altomünster erklärt. Die Planungen hatte das Wasserwirtschaftsamt nämlich so lange gestoppt, bis die Kommune wegen der Hochwassergefahr am Stumpfenbach ein Regenrückhaltebecken in Richtung Halmsried baut. Kerle: „Der Ingenieur plant jetzt mit Hochdruck.“

sas