Gemeindeverbindungsstraße bleibt Thema

Seit 2008 beschäftigt die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Altomünster und der Staatsstraße 2047 die Marktgemeinderäte. © Grafik: MM

Seit 2008 beschäftigt die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Altomünster und der Staatsstraße 2047 die Marktgemeinderäte. Und wird es weiter tun. Denn nur mit fünf Gegenstimmen sprach sich das Gremium dafür aus, an der Planung festzuhalten.

Altomünster – Im Juli 2021 hatte der Gemeinderat Altomünster bereits mit vier Gegenstimmen beschlossen, weitere Schritte für den Bau des im Volksmund bekannten „Holzwegs“ zu unternehmen. In der Sitzung stellte Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter den aktuellen Planungsstand vor. Zugleich legte der Gemeindechef Zahlen der PSLV (Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr) vor für künftige Verkehrsbewegungen, wenn die Straße einmal gebaut ist.

Für den Ort Stumpfenbach prognostizieren die Planer im Jahr 2035 einen Rückgang von 2000 auf 1100 Fahrzeuge, für Schauerschorn von 2100 auf 800 und für die Aichacher Straße von 6500 auf 4600. In der Stumpfenbacher Straße würde der Verkehr von 5400 Fahrbewegungen auf 6200 ansteigen. Allerdings würde mit der neuen Trasse der Schwerlastverkehr wegfallen, so Bürgermeister Reiter. Dies veranlasste dritten Bürgermeister Josef Riedlberger (CSU) in der Diskussion zu der Bemerkung: „Es muss uns allen bewusst sein: Diese Straße hat Vor- und Nachteile. Es wird Gewinner, aber auch Verlierer geben.“

Stefan Schrott vom Ingenieurbüro Mayr in Aichach berichtete von erfolgreichen Verhandlungen mit dem Straßenbauamt München. Demnach erhalte der Einmündungsbereich auf der Staatsstraße 2047 eine Linksabbiegespur und auf der Gemeindeverbindungsstraße eine Mittelinsel.

Einverständnis signalisierte zudem das Wasserwirtschaftsamt München, was die geplanten Entwässerungseinrichtungen betrifft. Dafür ist die Errichtung einer Versickerungsmulde und ein Regenrückhaltebecken erforderlich. Weitere Details seien noch zu klären. Auch was den Grunderwerb für die 1,7 Kilometer lange Trasse angeht. Doch der Gemeindechef zeigte sich gegenüber den Dachauer Nachrichten vorsichtig optimistisch: „Es besteht überall Gesprächsbereitschaft.“

Gesprächsbedarf bestand in der Sitzung allerdings, was die Kosten angeht. Aus heutiger Sicht werden die Straßenbaukosten mit 3,5 Millionen Euro beziffert, der Grunderwerb für rund 12 000 Quadratmeter mit 195 000 Euro, die Planungskosten mit 525 000 Euro sowie die Errichtung einer Lärmschutzwand mit 300 000 Euro. Diese sei nach einer Untersuchung des Büros Kotternair anhand der Immissionsgrenzwerte aber nicht zwingend erforderlich, da alle maßgeblichen Werte nach der 16. Verordnung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes unterschritten würden.

Nicht in den Kosten enthalten sind Vermessung und Ausgleichsmaßnahmen. Zudem handelt es sich um einen groben Kostenrahmen mit einem noch erheblichen Kostenrisiko, der im Zuge der weiteren Planungen fortgeschrieben wird. Über die Fördermöglichkeiten muss noch verhandelt werden. Grundsätzlich seien etwa 50 Prozent denkbar, wie es in er Tischvorlage hieß.

Bei den Kosten schluckten unter anderem Josef Stichlmair (CSU) und Michael Stich (FWG): „Ich rechne mit fünf Millionen plus“, so Stichlmair. „Viel Geld“, räumte Stich ein. Susanne Luz (FWG) stieß auf, dass der Holzweg aus dem Isek-Prozess herausgenommen wurde. Man müsse doch auch „die breite Meinung der Bevölkerung hören“.

Markus Hagl (FWG) erinnerte daran, dass alle Argumente bereits vor zwei Jahren auf dem Tisch waren und sprach sich wie seine Fraktionskollegin Elisabeth Glas dafür aus, „einmal anzufangen“. Schließlich wolle man ja das Gewerbegebiet weiterentwickeln. Zweiter Bürgermeister Hubert Güntner betonte, dass Zeit und Kosten davonlaufen. Resi Stegmair (CSU) aus Unterzeitlbach befürwortete die Straße, denn dadurch könne die Gefahrenstelle am Kindergarten Oberzeitlbach entschärft werden.

Martina Englmann und Marianne Kerle (beide CSU) sprachen sich gegen „Umweltfrevel und weitere Versiegelungen“ aus. Ebenso votierten Josef Riedlberger, Josef Stichlmair und Susanne Luz gegen weitere Schritte zur Straße.

Straße ist eine „Totgeburt“ Die Diskussion im Gemeinderat verfolgte auch Straßenbauunternehmer Christian Schweiger. Er hält die Gemeindeverbindungsstraße für eine „Totgeburt“, wie er im Gespräch mit der Heimatzeitung sagte. Die Straße sei „einfach aus der Zeit gefallen“. Die Trassierung im rechten Winkel zu Höhenlinien sei eine „Todsünde“. Außerdem bezweifelte Schweiger eine Verkehrsentlastung, „da es ja keine Umgehung wird“. sas