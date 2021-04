Großaktion für Altomünsterer Friedhöfe

Die Gemeinde Altomünster will in den nächsten Jahren einige Friedhöfe sanieren und erweitern. 100 000 Euro pro Jahr stehen zur Verfügung.

Altomünster – Mindestens 100 000 Euro pro Jahr will die Gemeinde Altomünster für die Neugestaltung und Sanierung der gemeindlichen Friedhöfe Altomünster, Pipinsried (neuer Teil), Hohenzell (Erweiterung), Oberzeitlbach, Randelsried und Wollomoos (Erweiterung) in die Hand nehmen. Und das bis mindestens 2025. Das Konzept segnete der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig ab.

Nicht verantwortlich ist die Gemeinde für die im Eigentum der jeweiligen Kirchenstiftungen stehenden Friedhöfe Pipinsried, Hohenzell, Wollomoos und Thalhausen.

Los geht es schon heuer in Altomünster. Hier würden, so Geschäftsleiter Christian Richter, immer wieder Beschwerden an die Verwaltung herangetragen, dass die gekiesten Wege teilweise schwer begehbar seien. Ob die Hauptwege gepflastert oder die tiefen Kiesstellen nur punktuell beseitigt werden sollen, will das Gremium später entscheiden. Den Fokus will man zunächst auf die – wie Georg Huber (CSU) es ausdrückte – „desolate Mauer“ richten. Gemeint ist die südliche, westlich vom Leichenhaus gelegene Mauer, die durch eine neue Wand ersetzt werden soll. Dabei bestehe zudem die Möglichkeit, den dahinterliegenden Lager- und Entsorgungsplatz umzugestalten. Außerdem will man den Oberputz der Mauer entlang der Friedhofsstraße ausbessern.

Auf dem Pipinsrieder Friedhof sollen heuer eine neue Wasserzapfstelle und ein neuer Grünabfallbereich errichtet, Wege saniert oder gepflastert und eine Urnenstele mit 16 Kammern gebaut werden. Auch das große Kreuz soll freigeschnitten werden.

Eine ebensolche Urnenstele ist 2022 im Friedhof Oberzeitlbach vorgesehen, und auch dort sollen die Hauptwege gepflastert und das große Kreuz „besser wahrnehmbar“ gemacht werden.

Gleiches gilt für den Friedhof Wollomoos, allerdings erst ab 2023.

Ab 2024 widmet man sich den Friedhöfen Hohenzell und Randelsried. In Hohenzell wird die Umfassungswand renoviert und ebenfalls eine Urnenstele errichtet. Die Hauptwege sollen gepflastert werden. Das Pflastern nimmt sich die Verwaltung auch für den Friedhof Randelsried vor. Zudem braucht dort die Umfassungswand grundlegende Ausbesserungsarbeiten. Auch soll es einen barrierefreien Zugang zum alten Friedhof geben.

+ Besonders für Rollatorbenutzer sind die Wege auf dem Altomünsterer Friedhof schwer begehbar. © Gisela Huber

„Alle Arbeiten werden sich vermutlich über mehrere Jahre erstrecken“, ließ Christian Richter verlauten.

Um die Maßnahmen auch nachhaltig zu gestalten, müssen die Friedhöfe jedoch intensiver gepflegt werden – mit viel Handarbeit. Im Jahr 2020 hat der Bauhof dafür 750 Arbeitsstunden aufgewendet für die Mindestpflege, die Abfallentleerungen und kleine Renovierungen. Deswegen müsse das Personal aufgestockt werden. „Ohne eine zusätzliche Ganztagsstelle ist das nicht zu leisten“, so Richter. Sanierungen und Pflege würden sich letztlich aber in der Neu-Kalkulation der Friedhofsgebühren niederschlagen.

SABINE SCHÄFER