Großes Fest in Zidalpach

Zur 1250-Jahr-Feier ist die von 50 Autoren erstellte Ortschronik erschienen. © gh

Die Orte Ober- und Unterzeitlbach stehen vor einem großen Fest: die 1250-Jahr-Feier. Dazu erscheint eine interessante Ortschronik.

Zeitlbach – Das kommende Wochenende wird dem Zeitlbachtal mit den Ortschaften Ober- und Unterzeitlbach einen dicken Eintrag in die Geschichtsbücher bescheren. Denn am 10. und 11. September wird das 1250-jährige Bestehen der beiden Orte gefeiert, die einst die Gemeinde Oberzeitlbach bildeten und seit fast 50 Jahren Teile der Großgemeinde Altomünster sind.

Nahezu 100 Frauen und Männer wurden mobilisiert, um die Festtage zu einem Erlebnis für alle werden zu lassen. Die Leitung hatte der zehnköpfige Festausschuss mit Zweitem Bürgermeister Hubert Güntner und dem Chronisten, Altbürgermeister Konrad Wagner. Leicht war es nicht, in Coronazeiten eine Großveranstaltung zu planen und vorzubereiten.

Sehr gelungen ist die Ortschronik, die anlässlich der Feier herausgegeben wird. 30 Autoren unter der Regie des Historikers Prof. Wilhelm Liebhart und Konrad Wagner waren an der Zusammenstellung beteiligt. Sie befassten sich nicht nur mit der Geschichte von Ober- und Unterzeitlbach, es gibt auch Beiträge aus den umliegenden Dörfern, zum kirchlichen Leben und über die rührigen Vereine. Die Chronik ist für 20 Euro im Klosterladen, im Museum und im Infobüro der Gemeinde zu haben.

Am Anfang der Ortsgeschichte steht eine Schenkungsurkunde vom 8. September 772. Beteiligte waren seinerzeit Herzog Tassilo III., der irische Bischof Virgil von Salzburg und der Freisinger Bischof Arbeo. Das Zeitlbachtal war Altsiedelland und nicht Rodungsland, wie dies später bei Altomünster und Umgebung der Fall war. Hier lebte der Adelige Helzuni mit seiner Frau Oadalhilt und den beiden Kindern Silvester und Hiltimeri. Das Land gehörte Bischof Abraham von Freising, der diesen Besitz dem Edlen Eparhart überließ. Erst spät kam es in den Besitz des Klosters Altomünster.

Liebhart fand es interessant, dass in der Geschichte in der Regel nur von Oberzeitlbach die Rede gewesen war. Grund dürfte gewesen sein, dass dort die Kirche stand. Unterzeitlbach aber hatte stets die größeren Bauernhöfe.

Fest steht, dass Unterzeitlbach immer schon zur Pfarrei Altomünster gehörte und nicht zu Oberzeitlbach. Um 1260 werden erstmals beide Orte nachweislich genannt.

Bereits 1818 wurden aus beiden Orten die gemeinsame Kommune Oberzeitbach mit einer eigenen Schule. 1976 wurden die Ortschaften im Zuge der Gebietsreform in Altomünster eingemeindet. Ober- und Unterzeitlbach wechselten damit vom Altlandkreis Aichach in den Landkreis Dachau.

Am Samstag, 10. September, wird ab 16 Uhr in Unterzeitlbach auf dem Gelände der Stockschützen gefeiert. Ab 21 Uhr sorgt DJ Fresh (Sebastian Schmid aus Zeitlbach) für Musik, es gibt Barbetrieb. Am Sonntag, 11. September, ist bis 9.45 Uhr am Maibaum in Oberzeitlbach Aufstellung zum Festzug zur Filialkirche Maria Himmelfahrt, wo um 10 Uhr der Festgottesdienst beginnt. In der Kirche hält Prof. Wilhelm Liebhart seine Festansprache. Anschließend wird im Fischerhof der Familie Keller weitergefeiert, es gibt Mittagessen und später Kaffee und Kuchen. Ehrengäste sind unter anderem Landrat Stefan Löwl und Bezirkstagspräsident Josef Mederer. Für Kinder wird ein Programm vorbereitet.

GISELA HUBER