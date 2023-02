Großes Medizinwissen in alten Büchern

Hinter Glas sind die wertvollen Bücher mit den wunderbaren Details versteckt. © Gisela Huber

Eine wunderbare Ausstellung ist seit wenigen Tagen im Altomünsterer Klostermuseum zu bestaunen. „Heilpflanzen in alten Büchern“ ist das Thema.

Altomünster - Die Bücher stammen allesamt aus dem Fundus der Universitätsbibliothek Augsburg. Eine wahre Augenweide, denn nicht nur die Formate und Ausführungen begeistern, sondern vor allem die detaillierten Pflanzenzeichnungen einschließlich genauer Beschreibung, Vorkommen und vor allem ihrer zugesprochenen Heilwirkung.

Vernissage außerordentlich gut besucht

Kein Wunder also, dass die Vernissage außerordentlich gut besucht wurde. Passend umrahmt wurde sie mit alter Musik, gespielt von Yvonne Thompson (Flöte) und Wolfgang Bauer (Laute). Natürlich konnte Museumsleiter Professor Wilhelm Liebhart dazu eine ganze Reihe von Ehrengästen begrüßen, besonders aber den Schirmherrn MdL Bernhard Seidenath, der als Vorsitzender des Gesundheits- und Pflegeausschusses im Bayrischen Landtag dafür die erste Wahl war.

Ganz besonders willkommen aber hieß Liebhart den Ideengeber für diese Ausstellung, den Germanisten Dr. Klaus Wolf von der Universität Augsburg, der eine gute Auswahl von Kräuter- und Heilkräuterbüchern getroffen hatte, die aus der ehemaligen Fürstlich Oettingen-Wallersteinischen Bibliothek stammten und mit Werken aus der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg ergänzt wurden. „Sie sehen hier die hohe Kunst des Buchdrucks vor der Digitalisierung“, bemerkte Wilhelm Liebhart und legte den Besuchern den begleitenden Katalog ans Herz.

„Gesundheit ist eines der höchsten Güter“, betonte Bernhard Seidenath in seinen Grußworten. Die Heilung und Vermeidung von Krankheiten mit der Heilkraft der Natur sei eben in diesen Büchern gut dargestellt worden. Zum menschlichen Leid sei auch die seelsorgerische Hilfe gefragt. „Bei der modernen Medizin geht es um die Ganzheit der Menschen“, ein Thema, „das keineswegs verstaubt ist, sondern den Forschergeist immer wieder anspornt“, so Seidenath.

Bedeutsam für die Medizingeschichte

„Die Pandemie der Pest hatte auch ihre guten Seiten“, behauptete der Ideengeber der Bücherausstellung, Prof. Dr. Klaus Wolf, denn durch sie habe sich die Wissenschaft sehr eingehend mit Entstehung oder Heilung der Pest beschäftigt. Ab da wurde die Medizingeschichte sehr bedeutsam, denn nun waren auch Wundärzte aus dem Volk sehr gefragt, die meist die Operationen erledigten. Aber auch weibliche Heilerinnen bekamen Zulauf, denn sie waren meist kostengünstiger für den einfachen Menschen.

Dies war auch die Zeit, als der Buchdruck erfunden und somit festgehalten werden konnte, dass etwa der Pfeffer nicht nur ein Gewürz ist, sondern durchaus Heilkräfte besitzt. Damals seien nicht ganze Bücher erstellt worden, sondern nur einzelne Papierbögen, die gerollt in Fässern versandt wurden. Erst der Empfänger ließ sie dann mit Leder zu einem Buch binden und versah sie noch mit Holz- oder Kupferschnitten zur näheren Erklärung. „So ist Augsburg bis weit ins 18. Jahrhundert hinein ein Pionier in der Druckkunst der Heilpflanzen geworden“, so Wolf.

Der Kurator der Bücherschau, Dr. Peter Stoll, ebenfalls von der Universität Augsburg, bezeichnete die Schau in Altomünster als Besonderheit, denn normalerweise, stelle die Universität nur ein bis zwei Bücher aus der Bibliothek zur Verfügung. „Aber hier sind es 31 alte Bücher über die Heilpflanzen, und das wohl erstmalig nicht im schwäbischen, sondern altbayerischen Raum.“

Launige Ausführungen machte Museumsleiter Professor Wilhelm Liebhart (am Pult) bei seiner Einführung zur neuen Ausstellung in Altomünster. © Gisela Huber

Aus den Jahren 1400 bis weit ins 19. Jahrhundert stammen diese. Behandelt werden hierin die bekannten Heilpflanzen der damaligen Zeit, ohne Bezug zu nehmen, ob Aussagen dazu heute noch Gültigkeit haben. Dass die erst 1970 errichtete Universität solche Bücherschätze beherbergen kann, ist dem Umstand zu verdanken, dass der Freistaat Bayern die Wallensteinische Bibliothek 1980 aufgekauft und sie den Augsburgern zur Verfügung gestellt hat.

Somit darf das Klostermuseum stolz sein, diese sehenswerten Kleinode zeigen zu können, die mit ihren Bildern, Zeichnungen und alten Schriften natürlich auch ein Stück der alten Künste und Medizin preisgeben.

Wer die Ausstellung besuchen möchte, hat bis 23. April dazu die Möglichkeit zu den Öffnungszeiten des Museums: immer donnerstags bis samstags von 13 bis 16 Uhr und sonntags von 13 bis 17 Uhr.

