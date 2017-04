Bauer zu Gülle-Unfall: „War nur ein kleiner Spritzer“

Altomünster - Der Gülle-Unfall in Altomünster (Landkreis Dachau) hat deutschlandweit für Aufsehen - und vermutlich auch Schadenfreude - gesorgt. Nun meldet sich der Landwirt zu Wort.

Der sieht die Dinge irgendwie ganz anders, als man vielleicht vermuten will. Schlechtes Gewissen, Einsicht, dass er Mist gebaut hat, dass er ein Cabrio samt Insassen in Altomünster einer ziemlich ekligen Odel-Dusche ausgesetzt hat? Nicht wirklich. Zumindest stellt es so Bild dar, die den Mann auch auf einem Foto zeigt.

Robert M. (45) soll demnach gesagt haben: „Es war doch nur ein ganz kleiner Spritzer.“ Sein Tank sei ordnungsgemäß verschlossen gewesen, da er allerdings dem Cabrio, das keine Anstalten gemacht habe, zu bremsen, als es ihm entgegenkam, ausweichen musste, sei etwas durch den Entlüftungsschieber geschwappt. Shit happens.

+ Sein Tank sei ordnungsgemäß verschlossen gewesen, sagt der Landwirt.



Der Cabrio-Fahrer (53) und seine Tochter (14) hätten noch tierisch Glück gehabt. Besser etwas Odel auf dem Schoß, als von den dicken Traktor-Reifen überrollt zu werden. So zitiert ihn Bild.

Wer nun also Schuld hat an dem denkwürdigen Zusammentreffen, das muss letztendlich die Polizei klären. Fakt ist: Das Cabrio ist nun kein Liebhaberstück mehr, sondern Schrott.

kg