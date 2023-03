„Gwamperte“, Straßenkunst und das Kloster waren Themen beim Bockbierfest

Im Gespräch: Hubert Güntner (dargestellt von Klaus Steinhardt) und Bürgermeister Reiter (Markus Knoll). © Gisela Huber

Nach drei Jahren, in denen wegen Corona kein Bockbierfest stattfinden konnte, war es am Samstagabend endlich wieder soweit.

Altomünster - Und die Besucher hatten offenbar richtig Lust auf die Traditions-Veranstaltung der Pipinserieder Musikanten. Bereits eine Stunde vor Beginn war der Kapplersaal in Altomünster voll. Das Publikum sollte auch diesmal nicht enttäuscht werden.

„Bier, Blasmusik und Derblecka“, so lautete wieder das Motto der Pipinsrieder Musikanten. Das Bier floss in Strömen, und die vielen freiwilligen Helfer aus Pipinsried – Mitglieder des Schützenvereins und Familienangehörige der Musikanten – hatten alle Hände voll zu tun, auch die toll hergerichteten Brotzeiten an den Mann und die Frau zu bringen.

„Heute könnt’s es richtig krachen lassen. Wir tun es auch“, hatte der Vorsitzende der Pipinsrieder Musikanten nicht zuviel versprochen. Dirigent Simon Schlatterer holte einmal mehr das ganze Repertoire von Polkas und Märschen aus seiner Truppe heraus und durfte sich dank Liederheften auf den Tischen über kräftige Unterstützung aus dem Publikum freuen, in dem nicht nur Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter und sein Vize Hubert Güntner saßen, sondern auch zahlreiche Gemeinderäte sowie Landrat Stefan Löwl und MdL Bernhard Seidenath, die ebenfalls gut gelaunt mit einstimmten. Den zweiten Teil des Abends übernahm zweiter Dirigent Florian Bradl, der teils Popklänge integrierte.

Apropos Musik: Die gab es auch beim Derblecken, das diesmal aus mehreren Einzelszenen, statt wie sonst aus einem zusammenhängenden Singspiel bestand. So sang Laura Knoll, Tochter des Vorsitzenden, zur Musik von „Layla“ über „das wunderschöne Altomünster“, in dem „nix passiert. Aber Hoffnung gibt’s no“, unter anderem auf das ersehnte Freibad.

Markus Knoll und Klaus Steinhardt hatten zudem das Lied der Toten Hosen „An Tagen wie diesen“ umgetextet für eine Szene, in der es um die vom Kulturausschuss im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Aktion „Straßenkunst am Marktplatz“ ging. Darüber unterhielten sich die Gemeinderätinnen Michaela Daurer, dargestellt von Bettina Lindmeyr, und Kulturreferentin Susanne Köhler, dargestellt von Manuela Huber. Daurer meinte stolz: „Aus dem so unbeliebten Job im Kulturausschuss homma scho einiges rausg’hoid: Kunstpfad, Straßenmusik, Naschpfad.“

Dass sie einiges auf den Weg gebracht haben, fanden auch Bürgermeister Michael Reiter (alias Markus Knoll) und zweiter Bürgermeister Hubert Güntner (alias Klaus Steinhardt) beim Spaziergang über den Marktplatz, obwohl sich beide „fast bedroht“ vorkommen von den Gemeinderätinnen. Reiter: „Des war scho scheena, wia i no der Zimmerer-Moasta-Chef war. Da hod nur oana o’gschafft, und des war i.“

Das Integrierte Städtebaukonzept (Isek) und die Barrierefreiheit an der Schule waren ebenfalls Themen. In beiden Fällen spielten hierbei die „Gwamperten“ eine Rolle. Der neue Aufzug in der Schule sei „guad und belastbar. Der hod sogar uns zwoa bei der Einweihung dabackt“, so Reiter und klopfte sich selbst und Güntner auf die „Wampe“. Der „echte“ Hubert Güntner nahm es durchaus mit Humor, dass sich sein Darsteller ein kleines Kissen unters Hemd gesteckt hatte.

Der kuriose Vorschlag aus der Isek-Bürgerbeteiligung, aus dem historischen Ortskern mit Kloster einen „Luftkurort für dicke Katholiken“ zu machen, schaffte es ebenfalls auf die Bühne. Einiges passe da nicht zusammen, meinte der Bürgermeister, denn die Dicken würden immer zahlreicher, aber die Katholiken immer weniger. „Am Ende gibt’s zwar vui Gwamperte, aber de san nimmer katholisch“, so Reiter, und dann stehe das Kloster wieder leer. Und man könne nicht planen.

Für große Lacher trotz Mikrofonproblemen sorgte auch Aloisius „Der Altomünsterer im Himmel“, dargestellt von Simon Schlatterer. Mit diesem konnte Gott dort nichts anfangen. Also gab er Aloisius den Auftrag, göttliche Ratschläge ins Rathaus Altomünster zu überbringen. Doch Aloisius bog auf der Erde lieber ab ins Wirtshaus. „Und so wartet der Altomünsterer Gemeinderat bis heute vergeblich auf die göttliche Eingebung“, wie es hieß.

Aufs Korn genommen wurden unter anderem auch die beiden Buspannen bei der Fahrt nach Nagyvenyim sowie der „Doppel-Wumms“ einer Bürger-Energiegenossenschaft und dem Kommunalunternehmen Altopower.

Super angekommen sind auch wieder die Gstanzl von Simon Schlatterer. Der riet dem Landrat beispielsweise, statt ein neues Landratsamt zu bauen, „mit seiner Gefolgschaft“ doch ins leere Kloster zu gehen.

Sabine Schäfer