Hervorragende Leistung und tolle Stimmung beim Weihnachtskonzert des Musikvereins Altomünster

Was die Bläser des Musikvereins, hier mit Dirigent Joseph Rast boten, war ein Genuss. © Gisela Huber

Es war sensationell, was der Musikverein Altomünster heuer mit seinem Weihnachtskonzert in der gut gefüllten Turnhalle präsentierte. Es lebte von der Musik, dem Rhythmus, den unbekannten Klängen und vor allem vom hervorragenden Spiel der jungen Musikanten, die all ihr Können aufboten, um diesen Kunstgenuss zu ermöglichen.

Altomünster – „Wer hätte das gedacht bei unserem letzten Konzert 2019, dass eine Pandemie das Musizieren verhindert oder gar unmöglich macht und einfach so vieles verändert“, sinnierte der Vorsitzende des Musikvereins, Michael Güntner, in seiner Begrüßung. Er freute sich außerordentlich, dass nun endlich das Traditionskonzert wieder stattfinden konnte und begrüßte dazu besonders herzlich die drei Altomünsterer Bürgermeister Michael Reiter, Hubert Güntner und Josef Riedlberger sowie den Nachbarkollegen Dr. Markus Hertlein aus Hilgertshausen/Tandern und nicht zuletzt Bezirkstagspräsident Josef Mederer.

Dann legte die Jugend fröhlich mit „Jingle Bells“ los und erntete den ersten kräftigen Applaus. Auch der „Hanukkah Song“, der zum jährlich wiederkehrenden acht Tage dauernden jüdischen Fest gespielt wird, wurde für die Nachwuchsbläser ein Erfolg. Vor allem die Schlagzeuger waren dabei sehr gefordert. Doch die Jugenddirigentin Xurigaowa Boerzhijin hatte ihre kleinen Musikanten fest im Griff.

Ein Lied aus dem Radio in das Konzert

Dann aber kam der große Augenblick, als die vielen Bläser zu ihrem Auftritt aufs schön geschmückte Podium stiegen und auf das Startsignal ihres Dirigenten Joseph Rast warteten. „Fünf Miniaturen“ hatten sie sich als erstes vorgelegt, Themen die gleich alle Varianten für Bläser zuließen und wobei sich ein jeder präsentieren konnte. Die Hörner, aber auch alle anderen Instrumente überzeugten mit hervorragendem Klang, Feingefühl und Abstimmung aufeinander, so dass das Konzert zu einem Kunstgenuss wurde. Dirigent Rast hatte dieses Stück während einer Autofahrt im Radio gehört, das da von Klavier und zwei Geigen dargeboten wurde. Weil er aber Titel und den Komponisten überhört hatte, machte er sich in der Mediathek auf die Suche, wurde fündig und arrangierte das Stück für die Altomünsterer Bläser.

Marimba erstmals im Einsatz

Großartig: Dieter Pöll mit Tochter Elisa. © Gisela Huber

Mit Spannung erwartete das Publikum dann die angekündigte Suite für Marimba und Blasorchester. Das Solostück für dieses bislang etwas unbekannte Instrument, wurde von Dieter Pöll dargeboten, der in Tandern mit seiner Familie lebt und ansonsten beim Bayrischen Staatsorchester München musiziert. Die Marimba gehört zu der Familie der Schlagzeuge und verfügt ähnlich wie ein Glockenspiel, über hölzerne Riegel, die mit verschiedenen Schlegeln angeschlagen werden, so dass die Melodien zwei- bis vierstimmig erklingen können und dies bis zu fünfeinhalb Oktaven. „Als ich während der Pandemie und dem Musikverbot gar nicht mehr wusste, was ich tun sollte, da kam Dieter Pöll daher und meinte, ob ich nicht etwas für Marimba arrangieren kann und so hab ich mich an eine Partitur herangemacht,“ erklärte dazu Joseph Rast. Dass der Eckpfeiler bei diesem Stück vor allem der Rhythmus ist, das konnten die Zuhörer selbst nachempfinden. Und sie zogen den Hut vor der großartigen Leistung, die die Bläser mit diesem Stück voller Disharmonien, Wechselspielen und Begleitung des großen Könners an diesem Instrument zu bewältigen hatten. Tosender Applaus galt ihnen und natürlich dem Solisten, der mit einer Leichtigkeit über Tasten fegte, dass es ein Genuss war, ihm zuzusehen. Er hatte noch eine kleine Zugabe zusammen mit seiner Tochter Elisa und ihrem Tubaspiel vorbereitet: einen feurigen „Ragtime“.

Gefühlvoll und kraftvoll im Wechsel

Nach der wohlverdienten Pause ging es mit böhmisch-mährischen Klängen gefühlvoll und mit viel Hörnerklang weiter mit dem Stück „Blas Musik in die Welt“ und „Ein halbes Jahrhundert“, ehe sich die Bläser an den Konzertmarsch „Salemonia“ von Kurt Gäble wagten. Normalerweise wird dieser von fünf Blaskapellen gemeinsam gespielt, doch die Altomünsterer schafften es großartig allein.

Mit einem kräftigen Paukenschlag begann die Polka „Wir Musikanten“, um in der Katharinen-Schnellpolka nochmals alle aufspielen zu lassen. Vor allem die jungen Schlagzeuger mit Lukas Westenrieder und Samuel Kollar sowie Stefan Brandmair hatten hier alle Hände voll zu tun. Beinahe ein „Muss“ für den Musikverein ist der Marsch „Dem Land Tirol die Treue“, zu dem sie auch sangen.

Dank an treue Zuschauer und Beteiligte

Als Zugabe wurde der Defiliermarsch gespielt, bei dem alle Gäste fleißig mitklatschten. Er mündete in den großen Dank des zweiten Vorstands Simon Riedl, der nicht nur an die Gemeinde und den Schulverband für die Bereitstellung der Turnhalle gerichtet war, sondern an alle Helfer, Musikanten, Solisten und Dirigenten und allen, die den Musikverein immer unterstützen und nicht zuletzt den treuen Zuschauern, die zu ihren Konzerten kommen.

VON GISELA HUBER