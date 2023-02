Hexen besuchen Altomünsters Bürgermeister - Eigengebräu und ein Orden

Musste selbst das Hexengebräu zusammenmischen: Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter. © gh

Die Zeitlbecker Hexen hatten am Unsinnigen Donnerstag große Herausforderungen für Bürgermeister Michael Reiter parat.

Altomünster – Der Eingangsbereich des Altomünsterer Rathaus glich am Unsinnigen Donnerstag im wahrsten Sinne des Wortes einem Hexenkessel. Die Zeitlbecker Hexen waren da und lasen dem Gemeindeoberhaupt ganz schön die Leviten. Sein „Bodenpersonal“ und viele Schaulustige hatten wie auch Bürgermeister Michael Reiter selbst ihre Freude daran.

Altomünsters Bürgermeister lernte zum ersten Mal die Hexen kennen

Dabei waren die elf Hexen schon ein bisserl nervös, denn endlich lernten sie Bürgermeister Reiter persönlich kennen. „Kaum hat der Michaelius de Regenschaft übernomma, is sofort Corona komma“, stellten sie fest und damit der Lockdown und eine zweijährige „Gefangenschaft“ für die Hexen. „Aba wir kamen frisch erhalten zurück“, sagten sie und hatten gleich jede Menge Vorschläge dabei zum Energie sparen oder sie sinnierten diesbezüglich: „Wo soin mia dann all die Elektroautos laden?“

Die Hexen stellten einiges an den Pranger

Kopfschütteln gab es über die Klimaaktivisten, die sich ankleben und dann doch in den Urlaub fliegen und es folgte der Rat: „Besinnt’s eich in dera damischen Zeit auf die kleine beeinflussbare Welt, zu der a des scheene Oidmünster zählt!“ Doch selbst hier stört die Hexen so manches: ein kaputtes Damenklo, Müllberge um die Container, ein Glasfasernetz, das „nicht immer spurt“ oder gar, dass es billiger ist, keine Parkscheibe anzubringen, als eine falsch eingestellte.

Michael Reiter braut seinen eigenen Hexentrank

Dem Bürgermeister wurde all das unter die Nase gerieben, doch das war erst der Anfang des Spektakels. Bürgermeister Reiter alias eher „Käptn Michi“ musste sich nämlich seinen eigenen Hexentrank brauen, was schon grauenhaft anzuschauen war. „Hexmichidi, Hexmogidi, wenn des net klappt – dann is er hi“, hieß es immer wieder ohrenbetäubend nach dem Hinzufügen der einzelnen Zutaten, doch der Gemeindechef rührte tapfer weiter an seinem Gebräu. Oberhexe Jutta (Raich) animierte ihre Hexen zu dem grausigsten Hexenrezept, das je gebraut wurde und so gaben diese zunächst den „Zeitlbonia-Hexenwein“ wegen der versprochenen Transparenz in den Hexenkessel. Weiter angefüllt wurde mit Tollkirschensubstanz, sowie Schlangen, Rattenblut, Fliegenflügeln, Fröschen, Herzen, magischen Augen und jeder Menge Giftkräutern. Die Zeremonie wurde eingehüllt in viel Nebel und Hexengeschrei.

Zur Belohnung gab es einen Orden

Am Ende wurde ein großes Glas für den Bürgermeister abgefüllt und mit Spannung betrachtet, was passiert. „Falls du das überlebst, kriang de andern a wos davo“, meinte die Oberhexe trocken. „Ja, er lebt noch“, klang es nach dem ersten Schluck erleichtert im Raum und auch die Rathausfamilie durfte probieren. Bevor aber alles in heiteren Trubel mündete, bekam Reiter noch seinen ersten Orden überreicht.

GISELA HUBER