Hoher Besuch beim Patrozinium in Altomünster

Auf diesen Moment haben viele Gläubige in Altomünster gewartet: Pater Norbert Thüx bei der Auflegung der Hirnschale. © Gisela Huber

Besonderes Ritual in Altomünster: Viele Gläubige lassen sich beim Altofest die Hirnschale des heiligen Alto auflegen.

Altomünster – Es ist ein Fest, das es so sonst nirgends in der Region gibt: Das Altofest am 9. Februar ist alle Jahre etwas ganz Besonderes in Altomünster, gilt es doch dem Gedenken des Ortsgründers und Klosterpatrons.

Trotz der Corona-Pandemie konnte es auch diesmal ganz feierlich gestaltet werden. Die Gläubigen besuchten den Festgottesdienst am Vormittag oder die Andacht am Nachmittag. Eine große Ehre an diesem Tag aber war es auch, dass der Althochmeister des Deutschen Ordens, Prälat Dr. Bruno Platter, eigens aus Südtirol angereist war, um als Hauptzelebrant zusammen mit Pater Norbert Rasim und Pater Norbert Thüx den Feierlichkeiten vorzustehen. Er war ganz angetan davon, dass Altomünster dieses Patrozinium noch so in Ehren hält und groß feiern kann.

Altofest in Altomünster mit Auflegen der Hirnschale

In seiner Festpredigt ging der Althochmeister auf die Lebensgeschichte des heiligen Alto ein, der um 750 als iroschottischer Mönch ins Altoland gekommen war. Mit dem Stück Wald, das er von König Pippin zum Roden geschenkt bekam, konnte er auch hier eine kleine Klause errichten und einige Gefährten um sich scharen.

Mit dem Bau einer Kapelle, die von Bonifatius geweiht worden sei, habe die Geschichte Altomünsters dann ihren Lauf genommen. „Es gehört schon viel Mut und Überzeugung dazu, dass jemand seine Heimat und seine Freunde hinter sich lässt und in die Fremde zieht, um hier ganz von vorne zu beginnen und den Glauben verkünden möchte!“, sagte Prälat Dr. Bruno Platter.

Auch heute würde er sich mehr solche Menschen wünschen, „die mit Tatkraft anpacken“. Prälat Platter erkläre aber auch, dass Legenden keine erfundenen Geschichten seien, sondern auf Tatsachen beruhten, denn nur über bedeutende, überzeugende, wichtige Menschen seien Legenden geschrieben worden.

„Schirme hoher Schutzpatron, alle die auf Dich vertrauen….“, sangen die Gläubigen in einer der Strophen des Altoliedes, das der Lehrer Ignaz Huber vor rund 150 Jahren eigens gedichtete hatte. Kirchenmusikerin Helga Trager bereicherte den Gottesdienst zudem mit einigen Sololiedern.

Am Altar mit dem Schrein der Hirnschale: Pater Norbert Thüx (links) und Althochmeister Prälat Dr. Bruno Platter. © Gisela Huber

Lange waren dann auch die Reihen der Besucher, die sich traditionell die Hirnschale des heiligen Alto, die als Reliquie erhalten geblieben ist, von Althochmeister Dr. Bruno Platter, Pater Norbert Rasim oder Pater Norbert Thüx auflegen ließen. Dabei baten sie darum, vor Kopfleiden und anderen Krankheiten bewahrt zu werden.

Am Ende der Andacht dankte Pater Norbert Rasim dem Ehrengast des Festes herzlich fürs Kommen und gab ihm ein paar Altomünsterer Schmankerl für die Heimreise nach Südtirol als kleines Dankeschön mit.

Gisela Huber