Hantelprozess: Zeugen beschreiben Angeklagte als Intrigantin

Eine Intrigantin: Im Prozess um den Mordversuch von Altomünster zeichnen Zeugen kein gutes Bild von der Angeklagten.

Altomünster – Im Prozess um den Mordversuch mit einer Hantel in Altomünster hat das Schwurgericht München II am dritten Prozesstag das Umfeld der Angeklagten (50) und ihres Ehemanns (54) beleuchtet. Zu den Zeugen, die vernommen wurden, zählte der ehemalige Liebhaber der 50-Jährigen und ein Polizeikollege des Mannes. Wie bereits berichtet, soll die Frau im Jahr 2008 ihren damals zwölfjährigen Sohn angestiftet haben, seinen Vater mit einer Hantel zu erschlagen.

Den Zeugen zufolge war die Angeklagte auch im übrigen Leben eine heftige Intrigantin. Als ihre Affäre zu einem Hessen (55) in die Brüche ging, weil dessen Frau dahinter gekommen war, soll sie ihre Söhne zu Racheakten wie stummen Telefonaten und Beschmierungen des Hauses animiert haben. Es kam sogar zu einem Zivilverfahren, das sich bis vors Oberlandesgericht (OLG) zog. Am Ende zahlte die Angeklagte 5000 Euro an eine Einrichtung für Kinder. Im Gegenzug wurde das Verfahren eingestellt.

Ihrer außerehelichen Affäre soll sie sogar eine Schwangerschaft angehängt haben, dabei konnte der 55-Jährige gar nicht der Vater sein, da er aus urologischen Gründen zeugungsunfähig war. Des Weiteren bezichtigte sie ihn, ihren Sohn im Straßenverkehr so geschnitten zu haben, dass der Bub mit dem Fahrrad stürzte und sich den Arm brach. Der Mann hatte zum vermeintlichen Tatzeitpunkt aber nachweislich an einer Tanzveranstaltung in seiner hessischen Heimat teilgenommen.

Das Verhältnis war kein inniges, sondern ein rein sexuelles gewesen. Eine Trennung war aber nie ein Thema. „Die heimischen Familien wurden aus der Affäre rausgelassen“, erklärte der 55-Jährige vor dem Schwurgericht. Auf Bitte des psychiatrischen Gutachters versuchte er seine Ex-Freundin zu charakterisieren. Er kam aber nur auf Beschreibungen Dritter, welche die Frau im übertragenen Sinn als „Verrückte“ eingestuft hatten.

Die 50-Jährige, die den Vorwurf des Mordversuchs bestreitet,sonst aber keine Angaben macht, soll im Laufe der Ehejahre mehrfach Mordanschläge gegen ihren Mann unternommen haben. Das berichtete ein Kollege des 55-Jährigen, der den Ehemann nach einem Zusammenbruch in der Arbeit aufgesucht hatte. Damals hatte der von seinem jüngern Sohn erfahren, dass seine Frau ihn mehrfach mithilfe der Kinder aus dem Weg schaffen wollte. Er wusste nicht mehr weiter und erlitt in der Arbeit eine Kreislaufschwäche. Dass der Vater bei den Mordattacken tatsächlich verletzt wurde, davon wusste der Kollege nichts. Neben der Hantelattacke wollte die Mutter den Vater bei Indianerspielen im Wald gefesselt an einem Baum zurücklassen. Außerdem erinnerte sich der Kollege an Tabletten in einem Getränk. Folgen hatten die Attacken aber keine. Der Prozess dauert an. ANGELA WALSER