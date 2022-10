Im Kapplerbräusaal entsteht die Zukunft

Eifrig waren die Besucher der Planungswerkstatt dabei, ihre Wünsche auf Klebezettelchen zu äußern. Interessierter Beobachter war Geschäftsleiter Christian Richter (2.v.r.). © Sabine Schäfer

Wie sollen sich Altomünster und Stumpfenbach in den kommenden Jahren entwickeln? Das will ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept, kurz Isek, ermitteln. Großen Wert legt die Marktgemeinde dabei auf Bürgerbeteiligung. Eine solche Planungswerkstatt fand nun statt.

Altomünster – Die Planungswerkstatt im Kapplerbräusaal war mit rund 70 Teilnehmern eher schwach besucht. Mit dabei waren neben den Vertretern des Planungsbüros Dragomir einige Gemeinderäte sowie die Verwaltung mit Bürgermeister Michael Reiter, dem Geschäftsleiter Christian Richter und der Bauamtsleiterin Michaela Felber. Sie alle waren teilweise gefragte Ansprech- oder Diskussionspartner, was den Rahmenplan mit den nach Handlungsfeldern ausgelegten oder aufgehängten Karten betraf, die das Münchner Büro erarbeitet hatte.

Planungswerkstatt im Kapplerbräusaal

Zu jedem Ziel, wie etwa das Schließen von Baulücken, die Erweiterung des Dienstleistungsbereichs, die Sanierung des Ortskerns oder mehr Grün- und Freiräume sowie das Dauerthema Freibad wurden auf den Plänen mehrere mögliche Handlungsfelder aufgelistet und Kosten sowie Fördermöglichkeiten hinterlegt, erklärte die Landschaftsarchitektin Sigrid Hacker. Ihr Arbeitsauftrag für die sehr interessierten Teilnehmer lautete, sich die Maßnahmen anzuschauen und mit Klebezettelchen auf den jeweiligen Karten zu ergänzen. Gewünschte Fahrrad- oder Fußwege sollten mit gelbem Garn und Stecknadeln integriert werden.

Wichtiges Thema: Radwege

Professor Florian Hörmann, Mitbegründer der Altomünsterer Nachhaltigkeitsgruppe Plan A, waren zum Beispiel Radwege besonders wichtig. „In meiner Welt müssten an mehreren Stellen Lastenräder zur Ausleihe stehen“, meinte er im Kreis mehrerer Gleichgesinnter, die sich ebenfalls über einen Fahrradweg vom Bahnhof aus zu den Märkten im Gewerbegebiet oder auch an anderen Stellen freuen würden.

Anregungen von Bürgern: Parkverbote und Tempo 30

Auf den gelben Zettelchen waren nach einer Stunde Arbeitszeit aber auch Anliegen und Anmerkungen zu lesen, wie etwa „Parkverbot auf allen Hauptstraßen, Tempo 30“, „Holzweg sehr sinnvoll“ oder „Tennisplatz umziehen an Fußballplatz und den jetzigen Tennisplatz zu Wohnraum umgestalten“.

Weitere 20 Minuten gab es, um Klebepunkte zu setzen und auf diese Weise Wünsche zu priorisieren. Die Planerinnen Agnes Bär und Sigrid Hacker stellten anschließend die stark gepunkteten Vorschläge vor. Dazu gehörten beispielsweise die Revitalisierung des Klosterareals, das auch der Öffentlichkeit dienen sollte, die Prüfung der Möglichkeit, vergünstigten Wohnraum anzubieten, ein Fernwärmenetz, eine aktive Standortpolitik zur Ansiedlung von Fachärzten, ein Wochenmarkt und die Errichtung einer Mehrzweckhalle sowie der Erhalt oder Ausbau besonderer Landschaftselemente.

Wünsche werden nun ausgewertet

Die Wünsche sollen nun ausgewertet und der Maßnahmenkatalog entsprechend überarbeitet werden. Im Januar steht dann eine Klausurtagung an, später eine vierte Steuerkreissitzung und die Erörterung im Gemeinderat.

Sigrid Hacker hatte aber gleich zu Beginn des Abends betont, dass ein Isek keine planungsrechtliche Bindung habe. Alle Maßnahmen müssten letztlich vom Gemeinderat beschlossen werden. Und „es besteht kein Zwang, diese Maßnahmen umzusetzen“. Entwicklungshorizont: 20 Jahre. Bürgermeister Michael Reiter zeigte sich am Ende jedoch zuversichtlich, dass man gemeinsam etwas Vernünftiges entwickeln könne. „Wir sind auf einem guten Weg.“

Wer nicht an der Planungswerkstatt teilnehmen konnte, kann Anregungen für das Entwicklungskonzept per E-Mail mitteilen an: altomuenster@dragomir.de.

Von Sabine Schäfer

