Im Schützengau läuft’s wieder

Für besondere Verdienste wurden geehrt (von links): stehend Dieter Henkel, Peter Neide, Robert Butz, Hannes Fischer, Vincenz Brand, Walter Probsdorfer, Stefan Petschauer, Karl Petschauer, Matthias Pucher, Bernhard Braun, Gauschützenmeister Joachim Stehr und Manfred Horgai; Sitzend Anneliese Lindmeyr, Selina Schaipp, Brigitte Geil und Elisabeth Petschauer. © ph

Auf der Gauversammlung haben die Verantwortlichen eine Bilanz gezogen. Es gibt wieder viele Wettkämpfe und Veranstaltungen.

Altomünster/Adelzhausen – Die Gauversammlung des Gaus Altomünster wurde lautstark von der neuen Gau-Böllergruppe angeschossen, so dass auch der letzte Bürger von Adelzhausen mitbekam, was im Saalbau Dillitz stattfand.

Gauschützenmeister Joachim Stehr konnte vor über 60 Mitgliedern einen kleinen Rückblick halten. Höhepunkt war auf das 56. Gaukönigsschießen bei Randelia Randelsried und Eisenreich Asbach, an dem 318 Schützinnen und Schützen teilgenommen haben. Jetzt werde natürlich eine Vielzahl von Vereinsveranstaltungen nachgeholt, was seinen Terminkalender sprenge.

Sportschützengauhat 3051 Mitglieder

Der Sportschützengau Altomünster hat aktuell 3051 Mitglieder und kann auf 100 Jahre zurückblicken, weil die Gründung am 30. Dezember 1922 erfolgte.

Bürgermeister Lorenz Braun fühlt sich geehrt, dass der Gau in seiner Gemeinde stets viele Veranstaltungen ausrichte, und ist stolz auf seinen stellvertretenden Bürgermeister Peter Haug, der es versteht, die Interessen der Schützen auch landkreisübergreifend zu vertreten. Nicht umsonst wurde ihm die Würde des Ehrengauschützenmeisters verliehen, und er wurde kürzlich beim Bezirksschützentag zum Ehrenmitglied des bayerischen Sportschützenbundes ernannt. Grund genug für Bürgermeister Braun, Peter Haug einen Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde Adelzhausen zu ermöglichen.

Anschließend durfte der Gauschützenmeister verdiente Mitglieder im Gau mit einer besonderen Ehrung auszeichnen. Das Gau-Ehrenzeichen erhielten Selina Schaipp (Ilmtaler Gumpersdorf), Brigitte Geil (Salvatorschützen Adelzhausen), Dieter Henkel (Bogenschützen Sittenbach), Vincenz Brand (Eintracht Kleinberghofen) und Stefan Petschauer (Schützenlust Tandern).

Ehrungen fürverdiente Mitglieder

Die Silberne Gams erhielt Matthias Pucher (Eintracht Kleinberghofen), und die Grüne Verdienstnadel ging an Elisabeth Petschauer (Schützenlust Tandern). Den Gauteller bekam Walter Probsdorfer (Ilmtaler Gumpersdorf), und mit dem Protektorabzeichen wurde Robert Butz (Oberzeitlbach) ausgezeichnet. Steven Trautmann und Randolf Pausch (beide Salvatorschützen) durften sich über das silberne Böllerabzeichen erfreuen.

Die Bezirksehrennadel ging an Karl Petschauer (Schützenlust Tandern), Manfred Horgai (Ecknachtaler Tödtenried) und Bernhard Braun (Salvatorschützen Adelzhausen). Das Ehrenzeichen in Gold BSSB bekam Peter Neide (Edelweiß Altomünster), das Ehrenzeichen in Gold DSB erhielt Hannes Fischer (Pipinsgilde Pipinsried), und die wohlverdiente und begehrte Goldene Gams bekam Anneliese Lindmeyr.

Viele lizensierte Trainer und Kampfrichter

Gausportleiter Harald Reiserer stellte viele Erfolge von den Schützen heraus; besonders zu erwähnen war der Deutsche Meistertitel 2021 von David Limbach mit dem Revolver 357 Magnum.

Der Gau ist gut aufgestellt mit Ausbildungen, so sind sechs C-Trainer und zwei C-Trainer Leistungssport und zwölf Kampfrichter tätig. Vereinsübungsleiter hat der Gau 77, und dazu 216 Personen, die eine Qualifizierte Standaufsicht besitzen.

Bei den Gaumeisterschaften wurden 93 Goldene, 57 Silberne und 35 Bronzene Anstecknadeln vergeben.

Rundenwettkampfleiter Manfred Prummer bedankte sich für einen reibungslosen Ablauf und gab die Endergebnisse sowie Auf- und Absteiger bekannt, dann ehrte er die einzelnen Sieger in den Gruppen.

Werbung für die Böllerschützengruppe

Der Terminplan bei den Böllerschützen füllt sich wieder und Gau-Böllerreferent Thomas Goldstein machte Werbung für die Gruppe, die aus insgesamt 51 Böllern besteht und die im nächsten Jahr zum 100-jährigem Gaujubiläum ein großes Böllerschützentreffen anstrebt.

Einen sehr interessanten und aufheiternden Bericht mit Vorführung verschiedener Bögen brachte Dieter Henkel (Gau-Bogenreferent) zum Besten. Am Ende stellte die Medienreferentin Pia Reiserer die neue Gau-Homepage vor, diese ist optimiert auch für Tablet und Smartphone. ph

