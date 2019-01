Vom „alten Sach“ zum Schmuckstück

Der Sulzemooser Dr. Andreas Hänel nimmt viele Mühen auf sich und richtet in Altomünster ein halb verfallenen Haus wieder her. Ja, er macht es zu einem Schmuckstück.

Altomünster – Jahrzehntelang war das alte Bauernhaus in der Pipinsrieder Straße dem Verfall preisgegeben. Jetzt hat es aber die Chance bekommen, vom „oidn Sach“ zu einem Schmuckstück zu werden. Dr. Andreas Hänel aus Sulzemoos hat sich des denkmalgeschützten Hauses angenommen und sich nicht gescheut, die aufwändigen Renovierungsarbeiten in Angriff zu nehmen.

Das Wichtigste war dem Maschinenbau- und Raumfahrtingenieur, dass erst mal das Dach in Ordnung kommt. Die alten Fenster sind inzwischen auch wieder dicht. Der Außenputz wurde ebenfalls instandgesetzt, so dass das Haus nun bereits ein schmuckes Aussehen bekommen hat und fast fertig aussieht.

Weit gefehlt, wie sich auch Oberbayerns Bezirkstagspräsident Josef Mederer bei einem Besuch überzeugen konnte. Innen gibt es noch jede Menge zu tun. Doch Mederer hatte gleich einen wunderbaren Ansporn für den Bauherrn mitgebracht, denn der Bezirk bezuschusst den Mehraufwand für die denkmalschützerischen Maßnahmen mit zehn Prozent. Für Dr. Andreas Hänel bedeutet das eine Zusage für 20 950 Euro, die er von Mederer schriftlich erhalten hat. „Es ist unser Anteil zur Wertschätzung, dass so ein altes Volksgut erhalten bleibt“, betonte Mederer und freute sich, dass er in seiner Heimatgemeinde damit ein Stück alte Kultur erhalten und unterstützen konnte.

Denn Geschichte schreibt dieses Haus, das im Volksmund „Beim Fesiger“ genannt wird und zuletzt im Besitz der Familie Kneißl war, schon seit Jahrhunderten. Wie nämlich der Heimatforscher Anton Mayr in seinem Heimatbuch von Altomünster beschreibt, verkaufte das Spital Aichach am Fronleichnamstag 1408 dieses Anwesen an das Kloster Altomünster. 1634 war es, als fast alle Häuser rund um das Kloster im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden abgebrannt wurden. Das Haus hatte dem Klostermetzger oder den Fuhrknechten als Unterkunft gedient. Der Klosterfuhrknecht Matthias Hartmann hat es dann 1660 erworben und wieder aufgebaut, da im Dachstuhl des Hauses heute noch die Jahreszahl 1661 deutlich sichtbar ist.

Rund 50 Jahre später übernimmt ein Georg Feslmayr das kleine Anwesen und hat damit wohl auch den Hofnamen „Fesiger“ geprägt. „Ein hölzernes Wohnhaus nebst Stallung und Staderl unter einem Tach“ hat es noch in einer Beschreibung von 1808 geheißen. „Ein reiner Holzblockbau, wie er bis dahin üblich war“, erklärt Dr. Hänel, denn erst danach habe man begonnen, die Häuser zu versteinern. Der 59-Jährige freut sich auch, dass er mit dem Gebäude den einzigen Holzbau der Region erhalten kann. Eine Blockwand in der „Hinter Kammer“ zeugt mit ihrem Lehmaufbau noch davon. Erhalten ist auch noch die kleine Tür, durch die man vom Haus in den angrenzenden Stall gehen konnte.

Überhaupt gab und gibt es noch viel Ursprüngliches zu sehen, denn auch die Decke in der Stube ist im originalen Zustand von etwa 1600. „Ich versuche so viel wie möglich zu erhalten oder nur auszubessern. So darf man auch bei den Balken im Dach durchaus sehen, wo ein Teilstück erneuert wurde oder wo aufgedoppelt werden musste, damit die Statik des Hauses wieder stimmt.“ Interessant sei auch die Freilegung des Küchenbodens gewesen, die zeigte, dass im Laufe der Jahrhunderte immer wieder eine Schicht daraufgesetzt wurde und so im gleichen Maße auch die Raumhöhen immer niedriger wurden. Viele Teilchen, Scherben, Nägel und anderes hat Dr. Hänel fein säuberlich in Schachteln verstaut und sie der Denkmalpflege und Bauforschung zur Begutachtung und Einschätzung zur Verfügung gestellt.

Josef Mederer zeigte sich überrascht von den vielen Kleinigkeiten, die da zutage gekommen sind und die doch wichtige Zeitzeugen sein können. Das Fundament für das Haus musste inzwischen schon erneuert werden, da das Gebäude im hinteren Bereich ziemlich nachgegeben hatte. Auch über den einzigen Keller unter der „Hinter Kammer“ hat sich der neue Besitzer schon hergemacht. „Zehn Tonnen Beton für das Fundament hab ich mit Eimern über die Leiter hinuntergetragen“, erzählt Hänel, „und vorher natürlich noch viel mehr Schutt und Erde heraufgetragen“.

Den Keller durfte er übrigens als einziges Zugeständnis auch um einen halben Meter tiefer legen, damit man dort stehen kann.

Gut 2100 Arbeitsstunden hat das kleine Anwesen inzwischen schon verschlungen, und es werden wohl noch um einiges mehr werden, bis endlich alles fertig ist. Doch Dr. Andreas Hänel freut sich über jeden Fortschritt, den er schon erreicht hat und verliert auch nicht den Mut, weiterzumachen, so weit es seine Zeit und vor allem die Witterung zulässt.

Im übrigen wohnt der Bauherr in Sulzemoos ohnehin in einem alten Bauernhaus, das er ebenfalls eigenhändig mit Spaten, Schaufel, Hacke und vielen anderen Werkzeugen eigenhändig zu einem Schmuckstück umgebaut hat.

Josef Mederer freut sich schon darauf, dass er dem gelungenen Denkmalbau in seiner Marktgemeinde Altomünster bald wieder einen Besuch abstatten und den weiteren Baufortschritt bewundern kann.

gh