Nicht jammern, sondern „einfach leben“

Den Tag, als sie die Diagnose Brustkrebs erhielt, wird Evi Riener aus Altomünster wohl nie mehr vergessen. Nach dem ersten Schock aber rappelte sie sich auf und wurde tätig: Sie hat eine Selbsthilfegruppe gegründet.

Von Sabine Schäfer

Altomünster – Mit einem äußerst unguten Gefühl ist Evi Riener am 6. März 2015 in eine Dachauer Frauenarztpraxis gegangen. Denn sie hat den Knoten in der Brust selbst schon eine Zeit lang gefühlt. Und bemerkt, dass sich die Brustwarze einzieht. Die Ärztin zeigt sich bei der Ultraschalluntersuchung ebenfalls besorgt. „Das sieht nicht gut aus“, ist ihr Kommentar zu dem schwarzen Loch auf dem Bildschirm und schickt sie zum Radiologen.

„Ich hab mich erst mal auf eine Bank gesetzt und geheult“, erinnert sich die gebürtige Österreicherin an den bisher schlimmsten Tag in ihrem Leben. „Ich fühlte mich komplett allein gelassen.“ Ihrem Mann vertraut sie sich am Abend an. Er versprach, alles mit mir durchzustehen. „Er ist meine größte Stütze.“

Der Dachauer Radiologe bestätigt nach einer Mammographie und einer Gewebeprobe die Diagnose und rät der 64-Jährigen zu einer Operation mit anschließender Bestrahlung.

Im April wird ihr in der Münchner Taxis-Klinik der 0,5-Zentimeter große Knoten aus der Brust entfernt. Es folgt die Bestrahlungstherapie in Augsburg und eine Reha im Allgäu.

Heute würde sie es nicht mehr so machen, sich nicht mehr so hetzen lassen von den Ärzten und lieber einen Psycho-Onkologen aufsuchen. Die meisten klassischen Onkologen und Frauenärzte würden ohnehin nicht die Ängste verstehen, die Krebspatienten umtreiben. „Die besten Tipps habe ich in der Reha bekommen, weiß Evi Riener mittlerweile. Vor allem die Bestrahlungen würde sie nicht mehr mitmachen. Sie lösen das „Fatigue-Syndrom“ aus, sagt Evi Riener und betont, dass sie sich viel Wissen selbst angeeignet hat. „Es gibt das Internet, hervorragende Bücher und beispielsweise die Gesellschaft für biologische Krebsabwehr in Heidelberg.“ Diese wurde dort zusammen mit Ärzten gegründet, die vor allem die Chemotherapie kritisch sehen. Kostenlose Sprechstunden bietet die Gesellschaft auch jeden Dienstag in München an. Durch deren Beratung und Tabletten ohne Nebenwirkungen habe Evi Riener wieder mehr Lebensqualität erlangt.

Auch die habe sie sich nämlich erst wieder aneignen müssen. Denn die frühere Chefsekretärin mit 12-Stunden-Arbeitstagen hat nie so richtig auf sich geschaut: Stress im Job, Existenzängste – all das führte 2006 und noch einmal 2013 zum Burnout.

Ihre Erkenntnisse hat Evi Riener, nun Rentnerin, durch eine Reflexion auf ihr Leben und durch ihre Krankheit gewonnen. Sie hat ihr Leben gründlich umgekrempelt, versucht nun, aus jedem Tag das Beste herauszuholen und zu genießen.

Und sie will anderen Patienten Mut machen und Kraft spenden. Deshalb hat sie im September eine Selbsthilfegruppe für Tumorpatienten in Altomünster gegründet. Unterstützung hat sie dabei von der Gemeinde bekommen. Bürgermeister Anton Kerle hat ihr die Räumlichkeiten im Seminarraum der Vhs angeboten sowie ein Telefon, mit dem sie zu erreichen ist (01 60/5 25 19 98 oder per Email: riener2013@aol.de). Kerle hat auch ein Grußwort für ihren Flyer geschrieben. Ihre Selbsthilfegruppe ist sogar im Kursprogramm der Volkshochschule zu finden.

13 Männer und Frauen kamen zum ersten Treffen. Mittlerweile hat es sich auf etwa 11 eingependelt. Bei vielen liegt der Krebs länger zurück, andere sind in akutem Zustand. „Aber es sind keine traurigen Treffen. Im Gegenteil. Jeder ist froh, mit Gleichgesinnten an einem Tisch sitzen zu können. Und wir unternehmen viel miteinander“, sagt Evi Riener. Herzlich willkommen sind auch die Angehörigen, um die sich im Normalfall niemand kümmere und die sich oft allein gelassen fühlen. Evi Rieners Mann ist mit dabei. „Wir sind kein Jammerverein“, so Riener. Wir wollen einfach leben.“

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe findet am Mittwoch, 18. November, von 17 bis 19 Uhr bei der Vhs Altomünster, Raum 1, erster Stock, Eingang Jörgerring, statt.