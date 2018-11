Unterkunft für Obdachlose in Altomünster

Auch Altomünster steht vor sozialen Herausforderungen. Um gegen Obdachlosigkeit gerüstet zu sein, hat sich der Gemeinderat mit der Verwendung eines größtenteils leer stehenden Gebäudes beschäftigt.

Altomünster – Das Gebäude Bahnhofstraße 25 mit einer Grundstücksfläche von 854 Quadratmetern ist schon seit einiger Zeit in Gemeindebesitz. Jetzt sollen die Nebengebäude, eines in Massivbauweise sowie ein Holzschuppen, zum Preis von 10 000 Euro abgerissen werden. Auf dem dann freien Platz will die Marktgemeinde einen Container zur Unterbringung obdachloser Personen aufstellen.

Die Wohnungen im Hauptgebäude, eine im Erdgeschoss mit 65 Quadratmetern neben einer vermieteten Gewerbeeinheit (53 Quadratmeter), und eine Vier-Zimmer-Wohnung im Obergeschoss (120 Quadratmeter), sollen saniert (Kosten: 130 000 Euro) und dann vermietet werden. Alle drei Maßnahmen hat der Gemeinderat Altomünster mehrheitlich beschlossen.

Allerdings nicht ohne Diskussion. Denn nicht nur Martina Englmann (CSU) sah eine Vermietung von Wohnungen neben einem Container für Obdachlose kritisch. Geschäftsleiter Christian Richter indes glaubt, dass man dies „zur Not in einen Mietvertrag hineinschreiben kann“.

Manfred Keller (Freie Wähler) schlug vor, einen Container zu den bereits bestehenden Containern für Asylbewerber im Gewerbegebiet zu stellen. Dies lehnte Bürgermeister Anton Kerle jedoch ab. Die Flüchtlings-Container seien eher Massenunterkünfte. Man brauche aber abgetrennte Unterkünfte mit eigenem Toilettenbereich. Schwabhausen habe freie Container auch nur für Fehlbeleger in den Asylunterkünften zur Verfügung gestellt. Zudem liefen die Mietverträge für die bestehenden Container im Gewerbegebiet demnächst aus.

Der Gemeindechef wehrte sich auch gegen eine Stigmatisierung von Obdachlosen. „Das ist ein Schicksal, das viele erleiden können und viele Ursachen haben kann.“

Zweiter Bürgermeister Josef Wiedmann (Freie Wähler) sprach die Verkehrssituation an der Kreuzung Bahnhofstraße an. „Braucht es da vielleicht bald einen Kreisverkehr?“, fragte er. Christian Richter indes betonte, dass die Kreuzung die Zahl der Fahrzeuge bis auf die Hauptverkehrszeiten immer aufnehmen kann.

Georg Huber junior fand es schade, den Rossstall einfach abzureißen. Viele Leute suchten eine Garage oder einen Platz zum Reparieren. Und der Rossstall würde dann auch gleich eine gewisse Trennung zwischen dem geplanten Container und den Wohnungen im Hauptgebäude darstellen. Der Gemeindechef stellte allerdings klar, dass es nicht Aufgabe der Gemeinde sei, Unterstellmöglichkeiten für Autos oder Oldtimer zu schaffen.

