Ein Stumpfenbacher findet sein Künstlerglück in Berlin

Die Malerei zog ihn hinaus in die Welt. Das große Künstlerglück fand der Stumpfenbacher Wolfgang Lugmair dann in Berlin. Die Hauptstadt ist ein gutes Pflaster für einen Maler.

Stumpfenbach – Wie kommt ein Stumpfenbacher nach Berlin? Ganz einfach: Wenn man dort als anerkannter Künstler arbeitet und durch viele Ausstellungen von sich reden macht. Und genau das tut der 42-jährige Wolfgang Lugmair, der ursprünglich in Stumpfenbach zuhause ist und den die Malerei hinaus in die Welt gezogen hat.

Ob das Studium der Malerei in Karlsruhe mehr Zufall oder Fügung war, das kann Wolfgang Lugmair heute selbst nicht mehr genau beantworten. Fest stand für ihn, dass er sich immer schon für Kunst interessierte. Bereits in der Volksschule war Kunst sein Lieblingsfach. 2005 schloss er seine Ausbildung an der Kunstakademie in Karlsruhe ab. Danach zog es ihn zu mehreren Arbeitsaufenthalten nach Mexiko, Kuba und Peru. Schon 2006 hat Lugmair Berlin als seine neue Heimat gewählt, „der beste Ort, den es für einen Künstler gibt“, sagt er. Nicht nur die Ausstellungsmöglichkeiten sind dort immens groß, gute Kontakte können geknüpft werden und, was nicht zu verachten ist, „auch die Mieten sind dort noch sehr günstig“. Seitdem wirkt er dort, im Wechsel mit längeren Aufenthalten in Mexiko, zumal auch seine Freundin aus Mexiko stammt.

Groß war die Freude, als Lugmair 2014 für das Residenzstipendium vom Herrenhaus Edenkoben auserwählt wurde und er somit seine Techniken noch verfeinern konnte. Auch die Zahl seiner Ausstellungen ist inzwischen gestiegen, die er allein oder in Gemeinschaftsschauen anbieten kann.

Seit 2008 gehört er zum festen Künstlerstamm der Berliner Galerie „Kwadrat“ und hat hier schon mit vielen Ausstellungen begeistert. Aber er zeigt seine Bilder auch in Karlsruhe, Gera oder Kaiserslautern, in Mexiko-Stadt oder Kolumbien.

Lugmairs Bilder entstehen durch das Leben selbst. „Manchmal beobachte ich eine Szene aus dem Leben, die ich dann zu einem Bild verarbeite.“ Dabei legt er Wert darauf, dass der Vorder- und Hintergrund sowie der Bildraum „frei von Schlacke und Funktionalität“ sind. Er mag es, wenn seine Ölbilder in sich wirken, wenn sie Ruhe ausstrahlen und dem Betrachter nicht mit schreienden Farben entgegentreten. Nie drängt sich dabei etwas in den Mittelpunkt, sondern es sind die dezenten Töne, die Menschen am Rande des Bildes, die Gegenstände, die seine Werke so unverwechselbar machen.

Seine Kollegin Ingeborg Horn hat bei einer Ausstellungseröffnung einmal betont, dass vor allem von den Figuren, die Lugmair selbst als „gefrorene Momente“ bezeichnet, eine besondere Magie ausgehe. Sie strahlten Ruhe aus, drängten sich nicht auf, und die Menschen darin seien eher in Gedanken versunken. Dabei ist es keineswegs verkehrt, auch sie genauer zu betrachten, sie auf sich wirken zu lassen und vielleicht ein wenig in dem zu lesen, was in ihnen vorgehen könnte.

Wolfgang Lugmair hat sich seit einigen Jahren auch an große Wandbilder gewagt, die aber am besten in öffentlichen Räumen wirken. „Ihre Entstehung ist ganz anders, die muss man planen, als Teil des Raumes mit einbeziehen“, findet er. „Die Motive müssen einfach passen“ lautet Lugmairs Devise für seine Malerei, dann können es ruhig auch einmal intimere Bilder werden.

Am liebsten aber schaut er nach wie vor den Menschen im Alltag zu, in ihrer Umgebung, bei ihrer Arbeit oder dem Nichtstun. Vielleicht schafft es der Wahlberliner ja, dass er einmal eine Ausstellung in seiner Heimat macht. Gisela Huber