„Seandog“ statt Halloween

Von Haus zu Haus gehen und Süßigkeiten sammeln, das kennen die meisten Kinder von Halloween. In Oberzeitlbach, Kiemertshofen und Radenzhofen ist hingegen die Süßigkeitenausbeute am 1. November groß. Seit jeher wird dort an Allerheiligen der Brauch des „Seandogs“, was für „Seelentag“ steht, gelebt.

Altomünster– Am 31. Oktober sind die Straßen in Oberzeitlbach, Kiemertshofen und Radenzhofen, die allesamt zur Gemeinde Altomünster gehören, wie leer gefegt. Auf Geister, Hexen und Kinder mit Gruselmasken wartet man vergeblich. Am 1. November hört man die Kleinsten der Gemeinden hingegen schon von Weitem rufen. „Seandog, Seandog, Seandog“ heißt es, statt „Süßes oder Saures“.

Nach dem Gottesdienst versammeln sich die Oberzeitlbacher Kinder vor dem Wirtshaus, um gemeinsam loszuziehen. Das war laut Historiker Prof. Wilhelm Liebhart aus Altomünster schon im 19. und 20. Jahrhundert so. Damals ging es allerdings streng geordnet zu. Unter Anleitung des Dorflehrers erbaten sich die Kinder Seelenzöpferl, die es heute noch bei der Bäckerei Mair in Altomünster zu kaufen gibt.

In den beiden anderen Ortschaften ist es hingegen Brauchtum, früh morgens um 5.30 Uhr, pünktlich zum Gebetsläuten, aufzubrechen. Die Anwohner warten zum Teil schon vor der Haustür mit einem großen Korb Süßigkeiten.

„Ich finde diesen Tag toll. Auch wenn es anstrengend ist, durch den ganzen Ort zu wandern, hat man am Ende ein bis zwei Tüten Süßigkeiten“, erzählt die siebenjährige Olidia, während die Kinder durch ganz Oberzeitlbach laufen. An jedem Haus wird geprüft, ob jemand zu Hause ist. Für den einen oder anderen Zugezogenen ist es sicher eine Überraschung, wenn am 1. November zwischen 20 und 30 Kinder vor der Türe stehen und mit Süßem versorgt werden wollen. Denn fragt man ein paar Orte weiter nach der Tradition des „Seandogs“, weiß niemand davon.

„Es handelt sich jedenfalls um einen sehr alten Brauch“, erklärt Liebhart. Schon im Mittelalter wollten Gläubige durch gute Taten ihren Verwandten im Jenseits helfen. Deshalb erhielten Bettler, Schüler, Nonnen, Mönche und Altersheimbewohner an Allerseelen Zuwendungen, wie beispielsweise Seelenzöpferl. Bis heute durchgesetzt hat sich diese Tradition im Landkreis Dachau allerdings nur in Oberzeitlbach, Kiemertshofen und Radenzhofen. Aufgrund der Feiertagsregelung findet der „Seandog“ heutzutage an Allerheiligen und nicht mehr an Allerseelen statt.

Die Gaben sahen früher freilich ganz anders aus. „Oft gab es nur einen Apfel oder einen selbst gebackenen Seelenzopf, manchmal auch ein paar Guttis. Da hat man sich wirklich gefreut, weil es sonst nie Süßes gab“, erinnert sich Rosa Schilcher an ihre Kindheit.

Heute gibt es hauptsächlich Süßigkeiten, manchmal auch Lebkuchen. Hanni Pfaffenzeller weiß noch genau, wie sehr sie sich früher über das selbst gemachte Magenbrot gefreut hat, dass eine Dorfbewohnerin jedes Jahr für die Kinder backte. „Das war sogar beliebter als Süßigkeiten, denn die gab es in meiner Kindheit schon zu kaufen“, erzählt die 60-Jährige.

Ob früher oder heute, eine große Tüte Süßigkeiten war und bleibt etwas ganz Besonderes. Sich gruselig zu schminken und zu verkleiden, vermissen die Kinder dabei nicht: „Ich finde es nicht schlimm, dass es kein Halloween gibt, da der Seandog eine schöne Tradition ist“, sagt die 14-jährige Franziska.

Auch in der Schule ist es etwas außergewöhnlich, wenn die Oberzeitlbacher Kinder vom „Seandog“ erzählen. „Manche meiner Mitschüler kennen es, aber die meisten feiern Halloween“, erklärt die zehnjährige Lena. Die Tradition des „Seandogs“ scheint in Oberzeitlbach, Kiemertshofen und Radenzhofen jedenfalls gut aufgehoben zu sein. Und so lange sie fortgelebt wird, wird der 1. November immer ein ganz besonderer Tag für die Kleinsten bleiben.

