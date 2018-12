Integrationspreis des Franziskuswerks geht heuer nach Altomünster

Auszeichnung fürs BRK Seniorenwohnen

Seit acht Jahren verleiht das Franziskuswerk Schönbrunn jeweils am Jahresende den Integrationspreis der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) an ein Unternehmen, das sich um die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung durch vorbildliches Engagement verdient gemacht hat. Dieses Jahr ging der Preis an das BRK Seniorenwohnen in Altomünster.