Junger Gourmet-Profi aus Altomünster macht online Appetit auf Vegetarisches

Jungkoch Michael Huber (hier im Kapplerbräu) will vegetarisch kochen und die Jugendlichen dafür begeistern.

Lust auf Süßkartoffelrösti mit gebratenem grünen Spargel?

Die Pfingstferien starten, aber so mancher Spaß ist den Jugendlichen durch die Corona-Pandemie genommen. Fitnesstudios öffnen erst später, Freibäder machen teilweise gar nicht auf und sich in der Gruppe die Zeit zu vertreiben, geht momentan auch nicht. Gut haben es die Jugendlichen von Altomünster. JUZ-Betreuer Marlon Köhler hat nach den online-Brettspielen nun auch das Ferienprogramm auf online-Aktionen umgestellt. Die erste, ein Kochkurs, startet am Donnerstag, 4. Juni. Er ist bereits ausgebucht.