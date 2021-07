Keine Alternativplanungen für den Holzweg

Jüngste Gemeinderatssitzung in Altomünster

Es gab einen Workshop im Vorfeld, vier Beschlussvorschläge und trotzdem noch viel Redebedarf zum sogenannten „Holzweg“. Befeuert wurde die Debatte in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend durch die Flutkatastrophen in einigen Teilen des Bundesgebiets.

Altomünster – Martina Englmann (CSU) wehrte sich gegen das Abtragen von Hügeln für den Bau der Gemeindeverbindungsstraße Altomünster – Staatsstraße 2047, Josef Riedlberger (CSU) sprach von einer zu starken Flächenversiegelung und einem „enormen Verbrauch fossiler Energieträger beim Bau der Straße“. Man müsse dem Anstieg der Durchschnittstemperatur etwas entgegensetzen. Er plädierte, ebenso wie Martina Englmann und Marianne Kerle (CSU) für einen Kreisel an der Kreuzung Stumpfenbacher Straße/Aichacher Straße und eine Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene, „schon allein wegen des Nadelöhrs Dachau“, so Riedlberger. Denn jede neue Straße ziehe Verkehr an (wir haben berichtet).

Die Ergebnisse des Workshops müssten öffentlich gemacht werden. Alle Argumente für eine neue Straße und dagegen gehörten auf den Tisch und nichts dürfe unter den Teppich gekehrt werden. Dagegen verwahrte sich Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter (FWG) in der Sitzung und gegenüber den Dachauer Nachrichten. Beim über vierstündigen Workshop habe jeder für sich das Pro und Contra ausloten sollen. Zudem sei es beispielsweise um Grundstücksfragen gegangen, die man nur nichtöffentlich diskutieren könne. „Ich kann auch nicht hin- und herwechseln zwischen öffentlich und nichtöffentlich“, so Reiter am gestrigen Freitag. Er sicherte aber zu, alle Argumentationsergebnisse in einer Informationsveranstaltung im Herbst zusammen mit grundlegenden Fakten, wie etwa Trassenverlauf, Ergebnisse der Verkehrszählung oder Einsparungspotenzialen darzulegen. Damit wolle er den Wünschen nach Transparenz nachkommen. Allerdings war diese Infoveranstaltung bereits in der Tischvorlage der Räte anvisiert.

Zur Oberflächenversiegelung machte Reiter im Gespräch mit der Heimatzeitung außerdem deutlich, dass in der Detailplanung natürlich Wasserpuffer oder Ableitungen geregelt würden. Und zur Wahrheit gehöre auch, dass es noch Jahre dauern werde, bis in einem Flächenlandkreis wie Dachau der Verkehr auf die Schiene, auf Busse oder über Radwege gesteuert werden könne. „Und beim Lastwagenverkehr hat das erst recht noch keiner im Kreuz“, betonte Reiter.

Georg Huber (CSU) erklärte in der Sitzung, dass man mit einer Verbindungsstraße zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könne: Den Schwerlastverkehr aus der Stumpfenbacher Straße fernzuhalten und eine „gescheite Anbindung“ für Pkws zu schaffen.

Hubert Güntner, Michael Stich und Elisabeth Glas (alle FWG) führten an, dass man seit 2008 viel Zeit gehabt habe, sich zu informieren. „Auch die Öffentlichkeit verfolgt das Thema sehr genau“, meinte Güntner.

Am Ende wurden gegen die Stimmen von Marianne Kerle, Martina Englmann, Josef Riedlberger und Susanne LUZ (FWG) die Beschlussvorschläge aus dem Workshop angenommen: keine Machbarkeitsstudie für eine Trasse über Schauerschorn, keine Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung. Zudem sollen Grundstücksverhandlungen weitergeführt und ein Honorarangebot beim Ingenieurbüro eingeholt werden für die Ausarbeitung der Unterlagen.