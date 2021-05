Jubiläum und Abschied im Kindergarten

30 Jahre lang führte Theresia Ernst die Kinder an. Jetzt geht sie in den Ruhestand.

Pipinsrieder Kindergarten feiert 30-Jähriges – Leiterin Theresia Ernst geht in Ruhestand

Pipinsried – Der Pipinsrieder Kindergarten feiert am 21. Mai sein 30-jähriges Bestehen – in Form eines coronakonformen Maifests.

Mit dem Jubiläum wird auch gleichzeitig die Ära der Kindergartenleiterin Theresia Ernst zu Ende gehen. Sie wird nach 34 Kindergartenjahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 1987 war sie von Bürgermeister Anton Hofberger für den Altomünsterer Kindergarten „Kleine Strolche“ eingestellt worden, wo sie die Gruppe „Maus“ leitete. Nachdem dieser Kindergarten damals aus allen Nähten platzte, entschloss sich die Gemeinde, im unteren Raum der ehemaligen Pipinsrieder Schule einen weiteren Kindergarten zu errichten – mit Theresia Ernst als Leiterin.

Die Jugendgruppe und der Pfarrgemeinderat des Ortes hatten den Raum für die Kinder freigemacht, da sie selbst gerade dabei waren, aus dem alten Pfarrstadel ein Pfarrheim zu machen. Seither leben der Kindergarten und die Pipinsrieder Musikanten, die im oberen Stockwerk sind, als fröhliche Hausgemeinschaft zusammen.

Der Anfang des Kindergartens war nicht einfach, denn man hatte Bedenken, wer außer den Pipinsriedern den Kindergarten noch mitbeanspruchen würde. Doch allen Bedenken zum Trotz wurde das Haus in all den Jahren immer gut von den Kindern besucht. Dass alles so gut lief, war nicht nur ein Verdienst des Mitarbeiterteams, sondern vor allem auch der Eltern, die immer tatkräftig zur Stelle waren, wenn es notwendig war.

So konnte der doch etwas dunkle und beengte ehemalige Schulraum durch den Anbau eines Wintergartens viel an Luftigkeit und Helle dazugewinnen. Es wurde der Garten in all den Jahren mit den Spielgeräten immer wieder auf Vordermann gebaut, es entstanden kleine Holzhäuschen für die Gerätschaften für den Garten und viele Sitzgelegenheiten für die Feste, die im Laufe der drei Jahrzehnte immer wieder gefeiert wurden.

+ Eine fröhliche Hausgemeinschaft lebt im alten Schulhaus: unten der Kindergarten, oben die Musikanten. © gh

„Es war ein gegenseitiges Geben und Nehmen und vor allem ein wunderbares Miteinander“, sagte Theresia Ernst einmal und bezeichnete die Eltern einfach als verlässliche Partner, die sie nie bei all den Arbeiten im Stich gelassen haben. „Wir waren auch immer ein Teil vom Ort“, fand sie – einbezogen in alle Gegebenheiten und Feste und in guter Verbindung mit den Vereinen.

Im Laufe der Jahre freute es Theresia Ernst immer, wenn sie dann auch die Kinder ihrer ersten Kinder betreuen durfte. Ihre Schützlinge waren stets sehr wissbegierig, das zeigte sich in den vielen Auszeichnungen, die der Kindergarten in 30 Jahren erhalten hat – gleich drei Mal als „Kleine Forscher“.

Wie hatte doch der damalige Pfarrer Paul Riesinger beim 25-jährigen Bestehen festgestellt: „Die Kinder überraschen täglich aufs Neue mit ihrer Spontanität, Ehrlichkeit und ihrem uneingeschränkten Wesen.“ Und gerade das war es auch, was Theresia Ernst und ihre Mitarbeiterinnen immer so sehr geschätzt und an den Kindern geliebt haben, ihre Offenheit und Neugierde und auch das Vertrauen, das ihnen immer entgegengebracht wurde. Aber auch das Vertrauen der Eltern und ihre Unterstützung in allen Bereichen. Dafür möchten sie sich herzlich bedanken.

Das Jubiläumsfest

Am Freitag, 21. Mai, findet das Fest im Kindergarten Pipinsried von 10 bis 13 Uhr mit den Eltern statt. Wenn das Wetter mitspielt, ist die Feier draußen, die Kinder möchten dabei ihren kleinen Maibaum im Garten aufstellen.

gh