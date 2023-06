Kindergartengebühr in Altomünster steigt, aber gestaffelt

Alle Stühle und sogar die Fensterbank waren mit interessierten Zuhörern besetzt. © Sabine Schäfer

Die Erhöhung der Elterngebühren um 80 Prozent für die Kindergärten der Gemeinde Altomünster ist vom Tisch. Zumindest nominell.

Altomünster – Nach längerer Diskussion einigte sich der Marktgemeinderat am Dienstagabend nämlich mit 13:7 Stimmen auf eine zweistufige Erhöhung: um 40 Prozent zum 1. September 2023 und um weitere 28,5 Prozent ab 1. Januar 2024. Das Interesse an der Sitzung war groß.

Im April eine Erhöhung der Kindergartengebühren um 80 Prozent beschlossen

In der Aprilsitzung hatte das Gremium eine Erhöhung der Kindergartengebühren um 80 Prozent beschlossen und großen Unmut geerntet. Zeitungen, auch überregionale wie etwa die Bild, wurden eingeschaltet, sowie einige Fernsehsender. Bürgermeister Michael Reiter und das Gremium wurden als familien- und kinderfeindlich bezeichnet, und auch in den sozialen Netzwerken meldeten sich Eltern zu Wort.

Ratshauschef nimmt Stellung zu Vorwürfen

Vor der Diskussion über die Erhöhung der Elterngebühren nahm Bürgermeister Michael Reiter Stellung zu Vorwürfen in einigen Artikeln und den sozialen Medien. Die Kommune sei nicht kinder- und familienfeindlich, sondern habe allein im letzten Jahr 2,8 Millionen Euro für Kinder und Jugendarbeit ausgegeben. Zum Vorwurf, die Elternbeiräte seien nicht informiert worden, sagte Reiter, dass der Elternbeirat vor der Sitzungsladung über eine bevorstehende Erhöhung informiert worden sei. Nur eine Beirätin habe daraufhin im Rathaus angerufen und gefragt, ob sie bei der Sitzung anwesend sein soll.

Kritisiert hätten die Eltern auch, der Gemeinderat habe ohne Kenntnis der Zahlen die Erhöhung beschlossen. Dazu sagte Reiter: „Der Gemeinderat hat bereits in den Fraktionen mit den hochgerechneten neuen Zahlen und Erfahrungswerten nach der Tariferhöhung lange und ausgiebig diskutiert.“ Apropos Tariferhöhungen: Nicht wie auf facebook dargestellt, zahle der Staat die Tariferhöhungen, sondern allein die Kommune, so Michael Reiter.

Antrag aus dem Gemeinderat heraus

Explizit wurde zudem in einem Antrag um eine erneute Behandlung gebeten. Das Schreiben hatte FWG-Gemeinderätin Susanne Luz zusammen mit den Elternbeiräten der fünf gemeindlichen Kindergärten formuliert, FDP-Rätin Susanne Köhler hatte mit unterschrieben. Dieser Antrag, der eine stufenweise und planbare Erhöhung des Elternentgeltes von jeweils 20 Prozent über die nächsten drei Jahre vorsah, kam am Dienstag jedoch nur kurz zur Sprache.

Dass überhaupt noch einmal eine Neuansetzung des Tagesordnungspunktes zustande kam, war der Tatsache geschuldet, dass gemäß einem Paragrafen in der Geschäftsordnung neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorlagen. In den Tischunterlagen heißt es dazu: Neue Tatsachen können angenommen werden, da der Verwaltung mit Mail vom 4. Mai mitgeteilt wurde, dass der Freistaat Bayern beabsichtigt, die so genannten Basiswerte, also den Betriebskosten-Förderanteil um 7,2 Prozent in 2023 und um 10,4 Prozent in 2024 zu erhöhen.

Jetzt lag ein Antrag vor, der laut Bürgermeister Michael Reiter am Nachmittag vor der Sitzung eingegangen war. Diesen Antrag hatten die Elternbeiräte analog zur Erhöhung des Elternentgelts in der BRK-Krippe formuliert (eigener Bericht folgt) und zwar nach einem Gespräch, zu dem Reiter am Donnerstag zuvor geladen hatte, und einem weiteren Gespräch in den Fraktionen von CSU und FWG, um das die Eltern ebenfalls gebeten hatten. Bei der BRK-Krippe wurde eine lineare Anhebung zum 1. September 2023 und eine weitere zum 1. Januar 2024 vorgeschlagen.

Beiräte der Kindergärten hätten gerne den Zeitraum gestreckt

Die Beiräte der Kindergärten aber hätten gerne den Zeitraum gestreckt und die zweite Anhebung auf 1. September 2024 verschoben. Die im Grunde eher seltene Möglichkeit, die prekäre Situation für manche Eltern auch in der Sitzung zu erklären, wurde jedoch gegen die Stimmen von Susanne Luz und Stefan Gailer (FWG) sowie Susanne Köhler abgelehnt. „Wir haben uns in den Fraktionssitzungen schon mit dem Problem auseinandergesetzt. Ich glaube nicht, dass zwischen Montagabend und Dienstag weitere Fakten aufgetaucht sind“, fasste CSU-Fraktionschef Roland Schweiger den Tenor zusammen. Ein Vater aus dem Zuschauerraum kommentierte das mit den Worten: „Das ist Demokratie!“

In der Diskussion ging es im Wesentlichen darum, das Defizit von etwa 1,2 Millionen Euro im Kindergartenbereich nicht noch weiter ausufern zu lassen. „Wir verzichten ohnehin jetzt auf 80 000 Euro, die wir bei einer 80-prozentigen Erhöhung ab September gehabt hätten“, so der Gemeindechef, der auch von bisher niedrigen Basiszahlen bei den Gebühren sprach. Reiter plädierte explizit für die zweite Stufe ab 1. Januar 2024, um nach Kalender- und nicht Kindergartenjahren abrechnen zu können. Hintergrund: Die Zahlen des BRK-Kindergartens werden der Verwaltung immer erst im Herbst zugeleitet. Und, so Reiter, damit hätten die Eltern auch Planungssicherheit bis Ende 2024.

Am Ende wird die Erhöhung in zwei Schritten beschlossen

Florian Metzger (FWG) hätte im Gegensatz zu Maria Buchberger (CSU) den Zeitraum gerne gestreckt und geschaut, wie andere Kommunen geplante Erhöhungen meistern. Maria Buchberger (CSU) gab zu bedenken, dass jede Gemeinde andere Haushaltszahlen habe. „Und ich habe Angst, dass es bei uns nicht mehr reicht, wenn wir die zweite Erhöhung zu weit rausschieben.“

Am Ende wurde die Erhöhung in zwei Schritten (40 Prozent ab September 2023 und 28,5 Prozent ab 1. Januar 2024) beschlossen, was letztlich trotzdem auf rund 79 Prozent herausläuft. Abzuziehen ist auch hier der vom Freistaat gewährte Zuschuss an die Eltern in Höhe von jeweils 100 Euro. Einig war sich das Gremium am Ende darüber, was Susanne Köhler, Susanne Luz und Martina Englmann (CSU) formulierten: In Zukunft müsse man früher und durchsichtiger über Erhöhungen sprechen.

Cornelia Neidhart, Vorsitzende der Kleinen Strolche in Altomünster, meinte gegenüber den Dachauer Nachrichten, dass der Beschluss nicht ganz den Vorstellungen der Eltern entspreche, zeigte sich aber zufrieden. „Wir haben es zumindest geschafft, dem Gemeinderat etwas mitzugeben: rechtzeitig mit uns zu reden und Erhöhungen transparent darzustellen.“

