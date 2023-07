„Jahrhundert-Ereignis“: Altomünsterer Kloster soll anderweitig genutzt werden

An der ehemaligen Pforte, zwischen Katharinenhaus und Pfarrhof, wird auch künftig der Eingangsbereich zu den Räumlichkeiten im Kloster sein. © gh

Im Jubiläumsjahr von Altomünster gab es eine Jubelnachricht für die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Birgitta Graf und Kirchenpflegerin Maria Buchberger. Denn der Bauausschuss des Gemeinderats gab jetzt grünes Licht für einen Antrag des Ordinariats auf eine Nachfolgenutzung des Klosters.

Altomünster – Zum Feiern war es Birgitta Graf und Maria Buchberger zumute, als Bürgermeister Michael Reiter am Ende einer kurzen Diskussion das gemeindliche Einvernehmen der Bauausschuss-Mitglieder feststellte. Dieses bezog sich auf einen Antrag des Ordinariats auf „Nutzungsänderung von Räumen zur Revitalisierung von Räumen im Obergeschoss des Pfortentrakts und des Refektoriums im Erdgeschoss, Ostflügel“ (St. Birgittenhof 7).

Damit geht der lang gehegte Wunsch des Pfarrgemeinderats und der Kirchenpflegerin nach Veranstaltungsräumen für kirchliche, kommunale und soziale Zwecke in Erfüllung.

Räume im Altomüsterer Kloster sollen künftig neu genutzt werden

Bereits vor über acht Jahren gab es dazu einen Architektenwettbewerb. Damals ging es um einen Neubau im Pfarrgarten unter Einbeziehung des Bischofshauses und der Remise. Der prämierte Vorschlag wurde hinfällig, als die Klosterauflösung feststand. Laut Birgitta Graf erkannte Ordinariatsdirektor Dr. Armin Wouters den Wert der riesigen Immobilie für die Pfarrei und die Öffentlichkeit und holte die Gemeinde mit ins Boot, die in Sachen Brandschutz und Fluchtwege gehört werden muss.

Die Räume im Obergeschoss des Pfortentrakts kann die Pfarrgemeinde voraussichtlich als Gruppenräume nutzen, das Refektorium, der ehemalige Speisesaal der Nonnen, mit seinen 141 Quadratmetern als Pfarr- oder Veranstaltungssaal „mit einmaliger Atmosphäre“, wie Birgitta Graf schwärmt. Der ebenerdige Renaissance-Saal ist vom Eingang Klosterpforte über eine kleine Treppe zu erreichen. Allerdings befindet sich in dem Saal – versteckt hinter einer Tür – bereits ein kleiner Lastenaufzug, dessen Schacht ertüchtigt werden kann als Personenaufzug, wie Bürgermeister Reiter auf die Frage von Charly Keller erklärte.

Überhaupt muss einiges saniert und was Fluchtwege, Barrierefreiheit, sanitäre Anlagen oder Brandschutz betrifft, verbessert werden. Birgitta Graf hofft, dass in den kleineren Räumen zudem die eine oder andere nicht denkmalgeschützte Zwischenwand herausgerissen werden darf. Insgesamt wird das Ordinariat wohl einen „hohen einstelligen Millionenbetrag“ in die Hand nehmen, schätzt Bürgermeister Reiter.

Auch um die Stellplätze muss sich das Ordinariat kümmern. Wie Bauamtsleiterin Michaela Felber erklärte, werden wohl eine Handvoll entstehen von der Zufahrt Kirchenstraße aus und nach einem Durchbruch der Mauer am Pfarrstadl.

Letztendlich müssen nun das Landratsamt und das Amt für Denkmalschutz entscheiden, wie es weitergehen kann. Maria Buchberger und Birgitta Graf sind zumindest überglücklich und sprechen jetzt schon von einem „Jahrhundert-Ereignis“ – auch wenn der Zeitplan bislang noch offen ist.

Sabine Schäfer