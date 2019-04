Kneipenfestival Altomünster: 1500 Fans feiern ausgelassen!

Es war dampfig, es war voll, es war manchmal auch ein bisschen laut – und damit war es genau richtig! Beim Kneipenfestival Altomünster war alles geboten, was für einen gelungenen Partyabend wichtig ist: gute Musik, gemütliche Locations und vor allem ein ausgelassenes Publikum.

1500 Besucher quer durch alle Altersklassen kamen am Samstag zum Altomünsterer Kneipenfestival und ließen sich auch von einem Regenschauer zu Beginn des Festes nicht vom Feiern abhalten.

Nachdem das Kneipenfestival vergangenes Jahr hatte ausfallen müssen, übernahm heuer wieder der CSU-Ortsverband die Organisation. Um die Bandauswahl, die Technik und die Abstimmung der Wirte kümmerte sich Anton Christl, der als ehemaliger Maierbräuwirt und Musiker in einer Showband viel Erfahrung in beiden Bereichen hat. Für Werbung, Ablauf und Sicherheitsthemen war Robert Simm zuständig. Insgesamt wirkten rund 150 Helfer, Techniker und Musiker mit.

Die neuen Veranstalter gaben dem Kneipenfestival den Namen „ALTOgether“. Er drückt gleich aus, worum es bei dem Event geht: Zusammenkommen, alte Bekannte treffen und gemeinsam ein paar Stunden mit guter Live-Musik genießen. Im Maierbräu, in der Bäckerei Maier, im Barwerk und im Kapplerbräu in der Wirtschaft, dem Pub und dem Rossstall traten 14 Bands so wie ein DJ auf. Bei der Auswahl der Gruppen legten die Organisatoren dieses Jahr besonders viel Wert auf Regionalität – die meisten kommen aus dem Kreis Dachau oder einem Nachbarlandkreis.

Dabei war für jeden Geschmack etwas geboten. Dialektfreunde kamen im Maierbräu auf ihre Kosten. Dort gab es zuerst von der Gruppe „Rauhreif“ Pop- und Rockmusik in bayerischer Mundart zu hören, bevor „Himmel, Arsch und Zwirn“ das Publikum mit ihren selbst geschriebenen Songs begeisterte – mal nachdenklich, mal fetzig, oft hintersinnig und witzig. Wen es dagegen eher nach Amerika zieht, der war zum Beispiel im Rossstall gut aufgehoben, wo es von der Band „Best Brew“ traditionellen Country gab. Etwas härter ging es im Pub zu: Bei der Band „Kalapi“ ging im wahrsten Sinne des Wortes der Punk ab. In der Kapplerbräu-Wirtschaft dagegen tanzte und feierte das Publikum mit „Rockshots“ zu Klassikern der Rock- und Popgeschichte – von Green Day über Status Quo, die Toten Hosen und AC/DC bis hin zu Liquido und Jan Delay.

Anders klang dagegen die Musik von „Nice2meetyou“ im Barwerk: Ein bisschen Jazz, ein bisschen Rock, ein bisschen Pop, ein bisschen Weltmusik – die Band hat ihren ganz eigenen Charakter. Etwas ruhiger ging es im Café Mair zu, wo zwei Solo-Künstler auftraten: Zuerst beeindruckte Singer-Songwriterin Moni mit ihren gefühlvollen Texten und Melodien, später sorgte „Travel Sings“ mit seiner Gitarre und seiner lockeren Art für gute Stimmung. Natürlich fehlten auch dieses Jahr Kneipenfestival-Klassiker wie „Fosterchild“, „Professor Grabowski“ oder „Boxhead“ nicht. Sascha Seelemanns Band „The Grizzlies“, die Rock’n’Roll-Band „Monomania“ sowie die Cover-Band „ArgLoud“ und zum Abschluss DJ Artcollection rundeten das Programm ab.

Bis spät in die Nacht feierten die Besucher gut gelaunt und friedlich miteinander. Auch für die Security und das BRK war es ein sehr entspannter Abend. Ihm sollen noch viele weitere folgen: Die neuen Kneipenfest-Organisatoren kündigten bereits an, ihr „ALTOgether“ auch in den nächsten Jahren wieder durchzuführen. Das Konzept soll beibehalten werden.