Kompromiss bei Krippengebühren

Die Gebühren in der Kinderkrippe in Altomünster werden angehoben. © IMAGO/Thomas Trutschel/photothek.de

Im Gegensatz zur Kindergartengebühr verlief die Erhöhung des Elternentgelts für die Krippe im Kinderhaus Regenbogen in Altomünster relativ problemlos.

Altomünster - Der Grund: Die Verwaltung hatte den Elternbeirat der Krippe vorab informiert und drei mögliche „Szenarien“ durchgespielt. Dieses Vorgehen kam bei den Eltern offenbar sehr gut an, denn der Elternbeirat bedankte sich in einer Mail: „Ihre Präsenz und Ihr Engagement waren äußerst wertvoll, und wir schätzen Ihre Unterstützung sehr.“

Alle drei Modelle werden ausführlich diskutiert

Ausführlich diskutiert wurden alle Modelle: Nummer eins: Eine Erhöhung des Elternentgelts ab 1. September linear über alle Buchungszeiten um 40 Prozent. Dadurch seien jährliche Mehreinnahmen in Höhe von 60 000 Euro zu erwarten.

Modell 2: Eine Erhöhung für die Buchungszeit bis vier Stunden um 50 Prozent des Basiswerts auf 328,50 Euro. (4,11 Euro pro Stunde). Die Gebühr für die weiteren Buchungszeiten steigt, ausgehend von der Basis, in Schritten um jeweils 30 Euro. Dies entspricht einer durchschnittlichen Erhöhung um 33 Prozent über alle Buchungszeiten mit Mehreinnahmen für die Verwaltung in Höhe von 46 000 Euro.

Dieses Modell hätte der Elternbeirat mit einem einstimmigen Beschluss gerne verwirklicht gesehen. Alternativ schlug dieser ein drittes „Szenario“ vor, das sich an das Modell eins anlehnt: eine Erhöhung um 40 Prozent in zwei Stufen, „um es vertretbarer für die Elternschaft zu machen“, wie es in dem Schreiben hieß. Die erste Erhöhung um 25 Prozent sollte nach Wunsch der Eltern am 1. September 2023 stattfinden, die zweite Erhöhung um 18 Prozent erst ab dem 1. Januar 2024.

Gemeinderätin Susanne Luz (FWG) machte sich für eine Anhebung der Gebühren generell erst ab 1. Januar stark. Die Eltern bräuchten ihrer Meinung nach „mehr Vorlauf“, um die Arbeits- oder Buchungszeiten umzuplanen. Luz wies zudem darauf hin, dass man mit den Krippengebühren schon jetzt teurer sei als manch andere Kommune im Landkreis.

Am Ende fällt die Entscheidung mit 14:6 Stimmen

Susanne Köhler (FDP) wollte im Grunde gar keine Anhebung. Diese gehe zu Lasten der Familie, der sozialen Teilhabe der Kinder, Freizeit- oder Sportaktivitäten – „Dinge, bei denen Eltern zuerst einsparen werden“, zeigte sich Köhler überzeugt. Sie schlug vor, andere Einsparpotenziale im Etat zu suchen.

Bürgermeister Michael Reiter (FWG) betonte, man brauche einen genehmigungsfähigen Haushalt. Vergleiche mit anderen Gemeinden hielt er zudem für problematisch wegen beispielsweise unterschiedlich hoher Gewerbesteuereinnahmen.

Martina Englmann (CSU) betonte zudem, dass eine Anhebung im Grunde lange herausgeschoben worden sei. „Dafür wird man jetzt abgestraft.“

Hubert Güntner stellte „bei allem Verständnis für die Eltern“ dar, dass die Drittel-Aufteilung zwischen Freistaat, Kommune und Eltern schon lange nicht mehr gelte. Aktuell betrage der Anteil der Eltern nur noch 14 Prozent.

CSU-Fraktionssprecher Roland Schweiger sprach von „rapide zurückgehenden Steuereinnahmen“ und einer gleichzeitigen Erhöhung der Kreisumlage.

Am Ende einigte sich das Gremium mit 14:6 Stimmen auf die Anhebung um 48 Prozent in zwei Schritten: 25 Prozent zum 1. September 2023, weitere 18 Prozent ab 1. Januar 2024.

sas

