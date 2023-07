CSU-Fraktionschef plädiert für Abbiegespur statt Kreisel am Altomünsterer Ortseingang

Teilen

Die Bahnhofstraße in Richtung Ortsausgang. Das gelbe Haus hinter dem Zebrastreifen müsste einem Kreisel weichen. © gh

CSU-Fraktionschef plädiert im Gemeinderat für Abbiegespur statt Kreisel am Ortseingang. Verkehrsströme entflechten, den Verkehrsfluss verbessern und eine ansprechende und zugleich sichere Lösung für den Ortseingang von Altomünster finden darum ging es in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Altomünster – Verkehrsströme entflechten, den Verkehrsfluss verbessern und eine ansprechende und zugleich sichere Lösung für den Ortseingang von Altomünster finden – das sind Ziele, die sich die Verwaltung mit Bürgermeister Michael Reiter auf die Fahnen geschrieben hat. Konkret geht es um die Errichtung eines Kreisverkehrs im Bereich Bahnhof-, Aichacher-, Stumpfenbacher- und Halmsrieder Straße. Dafür hatte die Verwaltung eine Machbarkeitsstudie ausarbeiten lassen, die Stefan Schrott vom Ingenieurbüro Mayr aus Aichach am Dienstagabend im Gemeinderat vorstellte.

Die wichtigste Botschaft des Ingenieurs: Die Errichtung eines Kreisels ist geometrisch grundsätzlich möglich. Sämtliche Fahrbeziehungen können abgewickelt werden. Zu Spitzenzeiten, sprich Berufsverkehr am Morgen oder Abend, könnte es allerdings wegen des geringen Abstands der Knotenpunkte zu kleinen Rückstaus kommen. In 95 Prozent der Fälle verlaufe der Verkehr jedoch flüssig.

CSU-Fraktionschef plädiert für Abbiegespur statt Kreisel am Altomünsterer Ortseingang

Zwei Varianten stellte der Planer vor. Bei Variante eins werden die Halmsrieder Straße und die Bahnhofstraße als Kreuzung zusammen in den Kreisel eingeführt mit einer direkten Zufahrt in das Bahnhofsareal. Bei der zweiten Variante werden die vier Hauptstränge direkt und mit jeweils einer eigenen Zufahrt in den Kreisverkehr eingeführt, davor zweigt die Zufahrt – wie gehabt – in den Bahnhof ab. Bei jeder Art des Kreisverkehrs würde eine Mittelinsel entstehen sowie eine Freifläche in Richtung Ortsmitte, die bepflanzt oder künstlerisch gestaltet werden könnte. Diese Flächen müssten natürlich gepflegt werden, warf Martina Englmann (CSU) ein.

Beiden Lösungen gemein ist ein Durchmesser von 30 Metern und einer Fahrbahnbreite von acht Metern, das Mindestmaß für Laster, so Stefan Schrott. Und: Ein Gemeindegrundstück, das so genannte Gartner-Anwesen an der Abzweigung Stumpfenbacher Straße, auf dem aber jetzt noch das Haus steht, müsste mitgenutzt werden. Die Ausbaukosten werden auf 1,19 Millionen Euro geschätzt – „ein äußerst grober Kostenrahmen“, wie es in der Tischvorlage heißt. Die förderfähigen Kosten können mit einem Umfang von 50 Prozent bezuschusst werden, wurden aber noch nicht abgeklopft.

CSU-Fraktionschef Roland Schweiger betonte, die Lösungen mit einem Kreisel gefielen ihm zwar gut, doch müsste man dafür das gemeindeeigene Grundstück opfern, das man anderweitig vermarkten könne. „Hier könnte ein Gebäude mit 12 mal 16 Metern entstehen“, rechnete Schweiger im Gespräch mit den Dachauer Nachrichten vor. Er schlug daher eine Abbiegespur in die Stumpfenbacher- und in die Halmsrieder Straße vor. Seiner Meinung nach würde das die Kosten etwa halbieren. Der Planer gab indes zu bedenken, dass eine Abbiegespur mindestens 20 Meter lang sein müsse und der Zwischenraum zwischen zwei Abbiegespuren 30 Meter betragen müsse. Georg Huber junior (CSU) pflichtete Schweiger bei und meinte: „Es gibt kleine Stellschrauben, die man als erstes anpacken kann, wie etwa eine Verlegung des Fußwegs von der Stumpfenbacher in die Aichacher Straße“, um Platz für eine Abbiegespur zu schaffen. „Zur Not muss man beim Abbiegen halt eine Minute warten“, so Georg Huber.

Susanne Luz (FWG) sprach bei der Kreisellösung von „irritierend hohen Beträgen“ und dass es womöglich im Haushalt eng werden könne für andere Projekte wie etwa die Senioren-Tagesstätte.

Martina Englmann zeigte sich „überzeugt davon“, dass es andere Möglichkeiten gebe, den Verkehr zu mindern, beispielsweise die Verlegung des Recyclinghofs in der Stumpfenbacher Straße, der den Verkehr förmlich anziehe. Zweiter Bürgermeister Hubert Güntner wiederum befand den Kreisverkehr als die Lösung, die den Verkehr am flüssigsten halte. „Ich habe den Eindruck, dass man am besten gar nichts machen sollte, um die Kasse zu schonen“, sagte Güntner auch.

Maria Buchberger (CSU) schlug vor, den Planer die Lösung mit der Abbiegespur ausarbeiten zu lassen und der Kreiselvariante gegenüberzustellen. Der Gemeindechef zeigte sich grundsätzlich einverstanden, hob aber hervor, dass man Zeit verliere.

Am Ende entschieden sich 15 Gemeinderäte für ein zweites Gutachten, vier stimmten dagegen, zwei Ratsherren fehlten.

Sabine Schäfer