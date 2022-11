Kraft, Stärke, aber auch Verletzlichkeit

Das Thema Verteidigung stellen die Künstler hier in Werken dar. © gh

Eine ausdrucksstarke Ausstellung ist gerade im Altomünsterer Museum zu sehen. Es geht um die „Kraft der Emotionen“ oder genauer um die „Amazonen“.

Altomünster - Bis heute gibt es überall Frauen, die durch ihren Mut, ihren starken Willen, ihre Lebensweise herausragen, oft im Stillen viel Gutes tun oder sich lautstark durchsetzen können. Diese Inspirationen haben die beiden Künstler – die Malerin Christiane-Eva Herold und der Bildhauer Nando Kallweit – eingefangen und nach ihren Möglichkeiten umgesetzt.

Interessante Mischung bei den Kunstwerken

„Es ist eine interessante Mischung, die einem Respekt und Hochachtung vor den Figuren abringt und eine gewisse Verletzlichkeit ablesen lässt, mit dem Hinweis, dass es sich um menschliche Wesen handelt“, stellte Kuratorin Susanne Allers in ihrer Betrachtung fest. Sie bezieht sich auf die sehr grazilen, großen und zugleich zarten Figuren, die Nando Kallweit meist sehr fein mit der Kettensäge aus Holz geschnitzt oder sehr aufwendig in Bronze gegossen hat.

Der aus Mecklenburg stammende Künstler, der in Lübeck Bauingenieurwesen studiert hat und sich dann vielfältig als Bildhauer mit Aufenthalten in fast aller Welt spezialisierte, vermittelt mit seinen Amazonen die Kraft und Stärke der Frauen, aber auch ihre Verletzlichkeit. Er verleiht ihnen Flügel und lässt das Weibliche durchschimmern, das Verträumte, die Geschmeidigkeit oder den Stolz.

Jedes seiner Stücke ist ein Unikat, unvergleichbar. Egal ob in winzigem Format oder überlebensgroß mit langen schlanken Beinen, es sind einfach Figuren, die überzeugen und begeistern – hier waren sich die Ausstellungsbesucher einig.

Genauso empfanden sie, wenn sie die Bilder von Christiane-Eva Herold betrachteten. Die Gymnasiallehrerin in Peißenberg hat sich der großflächigen Malerei verschrieben, die sie bei einem Aufenthalt in den Pariser Museen kennengelernt hat. So kann sie sich noch besser ausdrücken in ihren abstrakten Werken, die sich vor allem um das Leben und die Stimmungen der Menschen drehen.

Vor allem die Farbe Rot hat es ihr angetan, als Ausdruck von Energie und Hoheit, aber auch von Blut, Rache, Vergeltung oder gar als Farbe der „Mutter Erde“. Die Kunsthistorikerin Katharina Loyo schreibt im Begleitkatalog zur Ausstellung: „Im Zusammenspiel der Farben mit der Struktur, dem Licht oder Untergrund erhalten ihre Bilder eine Dreidimensionalität und besondere Tiefe.“ Und sie schaffen den idealen Hintergrund für die Amazonen.

Die Ausstellung ist noch bis zum 11. Dezember im Museum zu sehen. Geöffnet ist dort von Donnerstag bis Samstag jeweils von 13 bis 16 Uhr und an den Sonntagen von 13 bis 17 Uhr.

