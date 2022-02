Künstler-Symposium nimmt Gestalt an

Bernd Schwarting arbeitet gerne im Freien und lässt sich von der Landschaft inspirieren. © Susanne Allers

„Ich glaube, dass das eine große Sache wird“, erklärte Susanne Allers, Schatzmeisterin des Museums- und Heimatvereins Altomünster, als sie jetzt auch im Marktgemeinderat ihr Projekt vorstellte: ein Künstlersymposium, das das Potenzial hat, überregionale Aufmerksamkeit zu erhalten.

Altomünster – Bereits im Dezember hatte Susanne Allers das breit angelegte Sommerereignis im Kulturausschuss vorgestellt. „Künstlerfreunde arbeiten in Altomünster“ nennt sie das Symposium, bei dem in der zweiten Augustwoche bisher vier namhafte nationale und internationale Künstler und Künstlerinnen (ein fünfter ist im Gespräch) an unterschiedlichen Plätzen im Markt Werke unter den Augen der Öffentlichkeit erschaffen. „Jeder Interessierte kann ihnen dabei über die Schulter schauen“, so Allers.

Die stellvertretende Pressesprecherin der Sparkasse Dachau sieht in dem Kulturereignis einen großen Mehrwert für die Gemeinde, die sich durch zahlreiche Ausstellungen, Konzerte, Theateraufführungen oder den Europäischen Musikworkshop sowie die Gaudnek-Events ohnehin schon einen Namen gemacht hat. Das Symposium könne einmal mehr viele Besucher anlocken, die sich die Möglichkeit nicht entgehen lassen wollen, Kunstwerke entstehen zu sehen. Zugleich könne man, so Allers, mit den Künstlern ins Gespräch kommen. Hier will Allers auch die Jugend des Juz einbinden.

Für sie und alle anderen Interessierten soll es organisierte Touren geben zu den Orten, an denen gearbeitet wird. Bei gutem Wetter sind das der Kloster- und der Kräutergarten, der Altowald, der Eingang zum „finsteren Gang“, eventuell der Pfarrgarten oder auch einfach nur Feld und Flur. Bei schlechtem Wetter kann man ausweichen ins Museum, das Gewölbe der Sparkasse, die Schule oder in eine Werkstatt. Zudem wird es ein abendliches Rahmenprogramm geben mit Künstlergesprächen. Dazu haben sagten der Kunst- und Wissenschaftsminister Bernd Sibler, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, MdL Bernhard Seidenath sowie Landrat Stefan Löwl ihr Kommen zu. Eine Ausstellung am Ende der Woche bietet dann Gelegenheit, sich einen Gesamtüberblick über die Werke zu machen.

CSU-Fraktionsvorsitzender Roland Schweiger nannte das Kunstprojekt „sehr begrüßenswert“, forderte von Susanne Allers aber auch, bis Juni „Zahlen auf den Tisch zu legen“. Denn immerhin trete die Gemeinde ja als Veranstalter auf und müsse womöglich ein Defizit tragen. Susanne Allers indes hatte bereits im Kulturausschuss betont, dass die Gemeinde finanziell nicht belastet werde. Sie selbst wolle sich um die Finanzierung kümmern, vor allem durch Spenden und Sponsoren. „Einige Zusagen liegen bereits vor“, sagte sie gegenüber den Dachauer Nachrichten Auch ein Antrag an die Bürgerstiftung sei geplant.

Michael Stich, FWG-Gemeinderat und stellvertretender Geschäftsstellenleiter der Filiale in Altomünster, sprang seiner Kollegin bei und versicherte: „Wenn Susanne Allers eine Deckelung zusagt, dann funktioniert das. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer!“ Auch die Vorsitzende des Kulturausschusses, Susanne Köhler, glaubt, „das werde überhaupt kein Problem“.

Dennoch legte das Gremium einmütig fest, Allers müsse zeitnah eine Aufstellung der zu erwartenden Ausgaben und Einnahmen liefern. Gleichzeitig wurde sie – ebenfalls einstimmig – zur Symposiums-Beauftragten des Marktes bestellt.