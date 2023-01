Neue Folge aus der Geschichtswerkstatt: Wette gewonnen – Gesundheit verloren

Der Wettsieger Josef Reiter (rechts) mit seinen Eltern Maria und Stefan Reiter um das Jahr 1912. Das Gebäude im Hintergrund musste im Jahr 1914 einem Neubau weichen. © Anton Mayr

In unserer Reihe „Aus der Geschichtswerkstatt“ geht es heute um eine buchstäblich folgenschwere Wette: Josef Reiter schleppte einen Getreidesack einen Kilometer weit!

Altomünster – Unsinnige Entscheidungen werden im Großen und im Kleinen getroffen. Wenn dann auch noch die Gesundheit von Beteiligten auf dem Spiel steht, dann wird die Unsinnigkeit noch unverständlicher. Über eine Wette in Altomünster berichten wir in unserem heutigen Teil der Serie „Aus der Geschichtswerkstatt“.

In Altomünster gab es seit dem Jahr 1873 bis 1972 die Gastwirtschaft Maurerwirt, heute an der Pipinsrieder Straße 20. Der Maurer Johann Gregori hatte die Gastwirtschaft gegründet. Nach dessen Beruf bildete sich der Name Maurerwirt heraus. Das Wirtslokal wurde auch von Gästen aus dem Untermarkt besucht.

Wieder einmal saßen um das Jahr 1930 Gäste aus dem Obermarkt und dem Untermarkt zusammen und dischkrierten. Ein Wort gab das andere, die Wortwechsel wurden hitziger, die Diskussion schaukelte sich hoch, schließlich stand eine Wette im Raum: Landwirt und Viehhändler Josef Reiter soll einen zwei Zentner (100 kg) schweren Getreidesack von seinem Anwesen zum Maurerwirt tragen und ihn dort auf den Tisch in der Wirtsstube stellen!

Josef Reiter saß auf dem Anwesen beim Bachwastl, heute Dr.-Lang-Straße 22. Der Hausname geht auf Sebastian Strobl zurück, im Gegensatz zu seinem Bruder Jakob Strobl, genannt Bachjakl, der auf Pipinsrieder Straße 31 saß. Zwischen Start und Ziel dieser Wette lag immerhin eine Länge von fast einem Kilometer. Weiter wies der vorgegebene Weg eine nicht unbedeutende Steigung auf, teilweise fünf bis sechs Prozent.

Allein das Aufheben eines derart schweren Getreidesackes wäre schon eine nicht alltägliche Übung gewesen. Die Vereinbarung, einen solch schweren Getreidesack auch noch über eine Entfernung von rund einem Kilometer, teils bergauf, tragen zu wollen, war schon eine bedeutende Herausforderung. Aber abgemacht war abgemacht.

Also machte sich Josef Reiter eines Tages an die Einlösung der Wette. Schwer lastete der Getreidesack auf seinem Rücken. Nur etwa 40 Meter verlief die Strecke eben dahin. Beim Anwesen Raß begann die Steigung in der Lampadiusgasse, die sich an den Anwesen Rosl, Schneiderbauer und Dallinger vorbei noch steigerte. Ab der Einmündung in die Pipinsrieder Straße nahm die Steigung etwas ab. Dafür machte sich die Last auf dem Rücken des Wettenden immer mehr spürbar. Doch nun war das Ziel in Sicht. Letzte Kräfte wurden zusammengenommen, und schon stand Reiter vor den Stufen des Maurerwirts. Auch diese letzten Hürden nahm er und stellte schließlich seine schwere Last auf einen Tisch in der Gaststube des Mauerwirts ab.

Die Wette war gewonnen. Aber der Wettgewinner hatte anschließend Zeit seines Lebens Probleme mit seinem Rücken. 1938 starb Josef Reiter im Alter von nur 47 Jahren. Anton Mayr

