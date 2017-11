Ludwina Hauk schreibt über Oidmünschta

Ludwina Hauk ist gebürtige Altomünstererin und hat das Buch „Mei Hoamat war im Dachauer Land“ geschrieben. Darin erklärt sie, wer der Hoazadloda ist, und was es mit Oidmünschta noch so auf sich hat.

Altomünster – Ludwina Hauk, von allen nur Winni genannt, lebt im Achental im Chiemgau. Geboren und aufgewachsen ist die 56-jährige Kinderpflegerin jedoch in Altomünster. Ihren Gedichtband, der jetzt erschienen ist, hat sie deshalb mit „Mei Hoamat war im Dachauer Land“ überschrieben.

Vom Hoazadloda bis zur Schtanznjogt

Schon als junger Mensch begann Ludwina Hauk mit dem Verfassen von kleinen Mundartgedichten. Eine Passion, die sie über die Jahre nicht losließ. Mittlerweile schreibt sie auch Kasperl-Geschichten für Kinder.

In ihrem blauen Büchlein erzählt sie vom Hoazadloda (Hochzeitslader), berichtet über den „schworz-saamada Huat“ (schwarz-samtigen Hut der Dachauer), die „Schtanznjogt bei da Nocht“ und vieles mehr, was sich in und um „Oidmünschta“ (Altomünster) zugetragen hat.

Ludwina Hauk: „Perfekt ist was anderes“

Der Leser lernt bei der Lektüre auch allerlei Vokabular des Altbairischen, dass „Aarnt“ die Ernte heißt zum Beispiel und „waascht da schunsch „weil dir sonst“ und dass „Müarda“ der Dienstag ist. Und obendrauf gibt’s nicht ganz ernst gemeinte Lebensweisheiten wie diese: „Wenn da amoi vo gor nix graust, na is da richtige Mo...“

Die Autorin gibt ohne Umschweife zu: „Perfekt ist was anderes.“ Aber Perfektion war ohnehin nie der Anspruch von Autorin Ludwina Hauk. Ihr kleines, charmantes Werk sei eine Liebeserklärung an die alte Heimat, es soll unterhalten und den Leser ein klein wenig mitnehmen ins Dachauer Land vergangener Tage.

Das Buch

„Mei Hoamat war im Dachauer Land“ ist bei Books on Demand, Norderstedt, erschienen. ISBN 9783744899932; 14,99 Euro E-Book 5,99 Euro.

Thomas Leichsenring