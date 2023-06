Man sieht Johann Glas die 90 Lenze nicht an

Mittelpunkt der Familie: Jubilar Johann Glas im Kreise seiner Enkel und Urenkel. © gh

Der „Lenzn Hans“ aus Halmsried feiert einen hohen Geburtstag.

Halmsried – Man sieht es Johann Glas bei weitem nicht an, dass er jetzt bereits 90 Lenze zählt, ein Wort, das bei ihm im wahrsten Sinne zutrifft, denn vom Hofnamen her ist er der „Lenzn Hans“. Kein Wunder daher, dass sich auch Bürgermeister Michael Reiter aufmachte, um ihm im Namen der Marktgemeinde Altomünster zu gratulieren. Dazu hat er auch ein Geschenk und die besten Wünsche von Landrat Stefan Löwl überbracht.

Schließlich war der Jubilar früher auch politisch engagiert, denn er war bis zur Gebietsreform Gemeinderat in der ehemaligen Gemeinde Wollomoos. Außerdem war er viele Jahre Obmann beim Bauernverband. Schließlich war er ein Fachmann auf dem Gebiet, hatte er nicht nur sein Wissen und Können auf dem elterlichen Hof mitbekommen, sondern besuchte auch zwei Winter lang die Landwirtschaftsschule in St. Ottilien. Danach ging er zwei Jahre in die Fremdlehre auf den Betrieb der Familie Wackerl in Stumpfenbach und machte anschließend seine Meisterprüfung.

Oft genug half er, neben der Arbeit auf seinem eigenen Hof in anderen Betrieben beim Bauen oder den Hofarbeiten aus, wenn Not am Mann war.

1960 schlug er sein eigenes Familienkapitel auf und trat mit Anni Limmer aus Arnberg vor den Traualtar. 57 erfüllte Jahre durften sie miteinander verbringen, ehe er sich 2017 von ihr verabschieden musste. Glücklich waren sie über die zwei Töchter und den Sohn, die ihnen geboren wurden – und vor allem über die sechs Enkelkinder, die schnell das Haus füllten. Bis heute sind zwölf Urenkel dazugekommen, und in Kürze darf sich Uropa Hans auf zwei weitere Nachkommen freuen.

Der Glaube und die Kirche waren dem Jubilar von Kind auf sehr wichtig, als er mit zwei älteren und zwei jüngeren Geschwistern aufwuchs. Auch die Zeit in St. Ottilien hat ihn geprägt, so dass es kein Wunder war, dass er schon früh der Kolpingsfamilie Altomünster beigetreten ist. Pater Norbert J. Rasim dankte ihm für sein unerschütterliches Christsein und für die 70-jährige Mitgliedschaft bei Kolping.

Es blieb aber nicht nur bei den beiden (kirchlichen und politischen) Oberhäuptern von Altomünster, die zum Gratulieren kamen, sondern die Nachbarn, Freunde und Verwandten ließen ihn gerne hochleben. Mit der ganzen Familie wurde dann am Wochenende noch ein schönes Fest gefeiert.

GISELA HUBER