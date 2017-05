Maria Riedlberger „opfert“ sich

18 Jahre lang war Wolfgang Graf Vorsitzender des CSU-Ortsverbands Altomünster. Für ihn eine lange Zeit. Bei der Jahresversammlung wollte er jetzt das Amt in andere Hände geben. Und brachte den Wahlausschuss damit ein bisschen in die Bredouille.

Von Gisela Huber

Altomünster – Der CSU- Ortsverband Altomünster schreibt Geschichte. Mit der Wahl von Maria Riedlberger aus Schmarnzell hat erstmals eine Frau das Sagen in der örtlichen CSU. Allerdings ist sie auf politischem Sektor keine Unbekannte. Sie ist bereits in der zweiten Periode im Altomünsterer Gemeinderat, wirkt seit 1996 im Kreistag Dachau mit und hat an der Seite von Josef Mederer auch für die CSU im Bezirkstag kandidiert. Ihr Herz hat schon immer für die CSU geschlagen. Und eben dieser Liebe ist es letztlich zu verdanken, dass sich Maria Riedlberger den Überzeugungskünsten von MdL Bernhard Seidenath und Josef Mederer beugte und ja sagte zur Übernahme dieses Amtes.

Der langjährige Vorsitzende Wolfgang Graf hatte schon zu Beginn der Jahresversammlung im Gasthaus Maierbräu verkündet, dass er für eine weitere Kandidatur nicht mehr zur Verfügung stehen würde und der Jugend eine Chance geben will. Allerdings konnte er auch keinen Nachfolger präsentieren, so dass es für den Wahlausschuss mit Josef Mederer, Bernhard Seidenath und Belinda Dallmayr gar nicht so einfach war, aus der Versammlung heraus einen Vorsitzenden zu finden. Zunächst wurde bei drei „jungen“ CSU Mitgliedern nachgefragt: Christian Schweiger, Martina Englmann und Christoph Heise, doch alle drei winkten wegen beruflicher Auslastung ab. Auch eine erneute Anfrage bei Wolfgang Graf wurde abgelehnt, so dass letztlich fast jeder Anwesende in der Runde gefragt wurde, ob er denn nicht zu einer Kandidatur bereit wäre.

„Geht jeder noch einmal in sich“, bat Josef Mederer, der eine kurze Unterbrechung der Versammlung vorschlug. Nachdem danach Maria Riedlberger die örtliche CSU nicht hängenlassen wollte, erklärte sie sich bereit, das Amt der Vorsitzenden zu übernehmen. Ihre Wahl war dann nur noch Formsache.

Im Anschluss daran konnten die übrigen Vorstandsposten zügig besetzt werden. So wurden Christian Schweiger, Anton Kerle und Martina Englmann die neuen Stellvertreter. Christoph Heise wurde als Kassier bestätigt und ebenso Schriftführerin Tanja Lademann, die mit Robert Simm eine Unterstützung bekam. Als neue Beisitzer wurden Christian Heisig, Elisabeth Riedlberger, Wolfgang Grimm, Josef Riedlberger und in Abwesenheit noch Andreas Walter und Siegfried Schlosser gewählt. Kassenprüfer wurden Martin Haas und Michael Augustin.

Als Delegierte für die Kreisvertreterversammlung wurden Wolfgang Graf, Christoph Heise, Josef und Maria Riedlberger, Anton Kerle, Robert Simm, Christian Schweiger und Josef Mederer bestimmt.

Nach einem Totengedenken an den erst verstorbenen Hans Flamisch zog Wolfgang Graf noch einmal Bilanz über die letzten zwei Jahre. Er erinnerte dabei an die offene Gesprächsrunde mit den Gemeinderäten beim Maierbräu, die gut angekommen ist. Ebenso erfolgreich war die Vorstellung der drei Bewerber als Nachfolger für Gerda Hasselfeldt im Bundestag, zu der man auch die Mitglieder aus Hilgertshausen/Tandern begrüßen konnte. Die Siegerin Katrin Staffler werde als Neuling aber voll die Unterstützung des Kreisverbandes und der Ortsverbände brauchen. „Die Bundestagswahlen werfen bereits ihre Schatten voraus“, betonte Wolfgang Graf.

Am Ende sagte Bernhard Seidenath ein dickes Dankeschön an Wolfgang Graf , der seit 1999 die örtliche CSU geleitet hat, sich als zweiter bzw. dritter Bürgermeister seit drei Perioden einbringt und schon seit 2004 die Geschicke im Kreis mitgestaltet.