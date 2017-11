Meilenstein reiht sich an Meilenstein

In einer Sondersitzung des Marktgemeinderates Altomünster durfte Altbürgermeister Konrad Wagner nicht nur Glückwünsche zu seinem 70. Geburtstag entgegennehmen, sondern es wurde ihm auch eine besondere Ehre zuteil: Wagner wurde von Bürgermeister Anton Kerle zum Ehrenbürger ernannt. „Mit sofortiger Wirkung“, wie Kerle betonte.

Altomünster– Niemand allerdings sollte meinen, dass es die Ehrenbürgerschaft umsonst gebe, betonte Bürgermeister Kerle. Damit eröffnete er die lange Reihe von Meilensteinen, die Konrad Wagner in seiner 24-jährigen Amtszeit als Bürgermeister von Altomünster gesetzt hatte „und dem Ort damit zu einem beachtlichen Sprung in der Entwicklung verholfen hat“, wie es Kerle formulierte. Er nannte zunächst die Sanierung des Marktplatzes und den Umbau des Rathauses. Es folgten unter anderem der Neubau der Feuerwehrhäuser in Altomünster und in anderen Gemeindeteilen, der Neubau der Kläranlage in Unterzeitlbach, die Erschließung des Kanalnetzes im gesamten Gemeindebereich, die Errichtung und Sanierung mehrerer Kindergärten und den Neubau des Kindergartens „Regenbogen“, die Einführung der Nachmittagsbetreuung in der Schule, die Schaffung eines Gewerbegebietes, die Mitwirkung beim Ausbau des S-Bahn-Anschlusses, die Schaffung des Klostermuseums, die Gründung der Partnerschaft mit Nagyvenyim in Ungarn und die Einführung der Jugendarbeit mit dem Jugendzentrum. „Es ist eine Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit“, erklärte Kerle, doch sie vermittle den Weitblick von Konrad Wagner, die Beharrlichkeit, das Durchsetzungsvermögen, die liberale Grundeinstellung und das gute Verhältnis nach allen Seiten. Dass sich Wagner bis heute nicht aus der Verantwortung zurückgezogen habe, zeige sein Mitwirken in der „Weilachgruppe“ (Wasserversorgung), der Volkshochschule und im Partnerschaftskomitee.

„Konrad Wagner hat als Bürgermeister große Fußstapfen hinterlassen, die nicht so leicht auszufüllen waren“, betonte Anton Kerle, „doch ich bin froh und dankbar, dass ich sein Nachfolger werden durfte“! Deshalb sei es für ihn eine besondere Ehre, den Altbürgermeister Wagner zum Ehrenbürger der Marktgemeinde zu ernennen. Kerle überreichte Wagner neben einer Medaille auch eine Ehrenurkunde. Außerdem wird das Bildnis Wagners künftig auch in die Reihe der Altomünsterer Ehrenbürger im Rathaus aufgenommen. Natürlich musste sich Wagner auch ins Ehrenbuch der Gemeinde eintragen.

Bezirkstagspräsident Josef Mederer erinnerte daran, dass sich Wagner und er damals gemeinsam um das Bürgermeisteramt beworben hätten. Wagner hatte die hohe Verantwortung übernommen und in den 24 Jahren den Ort zwar verändert, „aber nicht das Gesicht von Altomünster, sondern hat es den Bürgern als Heimat erhalten“. Es sei ihm immer gelungen, die Menschen mitzunehmen mit seinen Ideen. Symbolisch überbrachte er die Glückwünsche von den 4,5 Millionen oberbayerischen Einwohnern in Form von 4,5 Millionen Bienen, von denen er Bienenhonig mitbrachte.

An seine erste Begegnung mit Konrad Wagner 2010 erinnerte Landrat Stefan Löwl, die ihn als blutjungen Mitarbeiter im Landratsamt zum Bürgermeisterobmann Wagner nach Altomünster geführt habe. Seine Sorge sei gewesen: „Frisst er einen jetzt?“ Doch dies sei völlig unbegründet gewesen, denn Löwl habe Wagner als „Macher“ erlebt, einen Mann, der Wünsche habe, aber auch Probleme, der nicht nach „Schema F“ vorgehe, sondern Lösungen und Kompromisse suche und immer überlegt habe, wie die Bürger etwas aufnehmen werden.

Eine ganz eigene Note brachte die ungarische Bürgermeisterin Katalin Kaiser in die Sondersitzung. Sie hatte eigens ein Gedicht verfasst zum Geburtstag von Konrad Wagner, der auch in Nagyvenyim Ehrenbürger ist und zudem mit dem ungarischen Ritterkreuzorden die höchste Auszeichnung erhalten hat. Mit ihrem Amtsvorgänger und Mitbegründer der Partnerschaft, Pál Rauf, überreichte Kaiser ein Geschenk und einen Blumenstrauß.

Bei den Ansprachen habe er gedacht: „Von wem reden denn die“, so Wagner. Doch es sei schon interessant gewesen, einmal zu hören, was in 24 Jahren Amtszeit so alles abgelaufen ist. Er habe aber nie gedacht, dass er zum Ehrenbürger ernannt werden könnte, „denn das ist für mich die höchste Ehre, die eine Gemeinde erbringen kann“! Teilen wollte er seine Auszeichnung aber mit seiner Frau Maria, „die letztlich schuld daran war, dass ich überhaupt Bürgermeister geworden bin“, und mit seinen drei Söhnen, die in der Zeit oft auf ihn hätten verzichten müssen.

Gisela Huber